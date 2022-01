Les GMC Hummer de nouvelle génération (100% électrique) produits dans la nouvelle usine de voitures électriques de General Motors ont été livrés aux premiers clients des USA. Les croisera-t-on un jour en Europe ?

Tout le monde connaît les impressionnants SUV Hummer, symboles de tous les excès automobiles à l'américaine. Repris aujourd'hui par GMC (division du groupe américain General Motors), le Hummer est en train de revivre sous une nouvelle forme et, surtout, à l'aide d'un moteur 100% électrique. Ce super-Truck repose sur la nouvelle plateforme Ultium de GM, un concept d'architecture qui sera commun à tous les véhicules électriques du groupe GM. Les packs de batteries Ultium peuvent être composées de 6, 8, 10 ou 12 modules, ou jusqu'à 24 modules si on les superpose. La capacité de GM à empiler des cellules à "poche longue" verticalement ou horizontalement en modules est unique dans l'industrie. Elle permet d'abaisser le plancher de l'habitacle là où c'est nécessaire, offrant ainsi plus d'espace intérieur que les véhicules électriques comparables utilisant des cellules cylindriques dans des packs de batteries de hauteur uniforme.

D'un gabarit toujours aussi impressionnant, le Hummer de nouvelle génération sera décliné en pick-up et en SUV. © GF

1000 ch

Les moteurs du Hummer EV offrent une puissance estimée par GM, dans la version ultime, à 1.000 chevaux. L'engin sera décliné en pick-up et en SUV et restera un franchisseur doué sur les terrains compliqués. Sa direction à 4 roues motrices avec dispositif CrabWalk2 permet aux roues arrière et aux roues avant de braquer avec le même angle à basse vitesse, ce quirend possible un déplacement diagonal du véhicule. L'engin repose sur une suspension pneumatique réglable (+ 15 cm).

2,5 millions de dollars

Le premier exemplaire a été le clou d'une vente aux enchères. Un très riche amateur a payé 2,5 millions pour avoir le privilège de posséder le Hummer électrique numéro 000001. Les exemplaires suivants resteront affichés à des prix élevés, environ 110.000 Dollars, mais GMC promet des versions plus accessibles d'ici à 2024. Le GMC Hummer EV a ainsi rôdé la nouvelle chaîne d'assemblage des véhicules électriques de General Motors, la Factory ZERO, anciennement appelée Detroit-Hamtramck Assembly Center, un lieu historique (érigé en 1985) qui a été ré-outillé, modernisé et agrandi grâce à un investissement de 2,2 milliards de dollars. Est-ce que l'engin sera vendu dans les années à venir en Europe et/ou en Belgique? Aucuneconfirmation pour l'instant, mais il va sans dire que les spécialistes de l'importation parallèle sont déjà en train d'examiner la question...

