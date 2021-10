Les pneus d'une voiture électrique s'usent jusqu'à 30 % plus vite que ceux d'une voiture équipée d'un moteur à combustion classique.

Deux raisons peuvent expliquer ce phénomène :

La batterie à bord d'une voiture électrique est si lourde qu'elle exerce une pression considérable sur les pneus.

Un moteur électrique atteint immédiatement sa pleine puissance lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, ce qui donne une expérience de conduite sportive mais exerce également une pression supplémentaire sur les pneus.

Attention : comme le poids de la batterie d'une voiture électrique est réparti de manière homogène, l'usure des pneus est également répartie de manière plus homogène.

Les fabricants de pneus sont déjà à la recherche de solutions. Ils mettent au point des pneus composés d'un caoutchouc plus souple, qui résiste mieux aux accélérations rapides et augmente donc la durée de vie. Afin de pouvoir supporter correctement le poids plus élevé de la voiture, les pneus sont également dotés de flancs plus robustes.

Dans l'ensemble, les voitures électriques sont moins sensibles à l'usure, car elles contiennent moins de pièces mécaniques que les voitures à carburant fossile.

