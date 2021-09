Une voiture électrique est un investissement durable. Les panneaux solaires sont un investissement durable. Faites le calcul et doublez vos bénéfices ? Ou est-ce plus facile à compter qu'à faire ?

L'électricité est plus écologique que les combustibles fossiles, mais elle peut perdre certains de ses avantages environnementaux lorsqu'elle est produite dans une centrale dont l'empreinte carbone est élevée. L'énergie solaire autoproduite est assurément verte.

Raccorder une station de recharge à des panneaux solaires est très simple. De nombreux installateurs proposent même des panneaux solaires et des bornes de recharge. Cependant, l'électricité parcourt un long chemin depuis vos panneaux solaires jusqu'à votre voiture. Les panneaux solaires fournissent du courant continu, qui est converti en courant alternatif chez vous, via un onduleur. Dans votre voiture, cependant, ce courant est à nouveau converti, car la batterie d'une voiture électrique ne peut être chargée qu'avec du courant continu. Heureusement, il existe maintenant des stations de recharge qui peuvent être réglées pour utiliser directement l'électricité des panneaux solaires, ce qui rend la double conversion inutile.

Aujourd'hui, il existe également des stations de recharge qui fonctionnent avec des panneaux solaires. Ces chargeurs domestiques peuvent être réglés pour utiliser uniquement l'énergie (le courant) fournie directement par les panneaux solaires.

