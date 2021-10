Les voitures électriques sont de plus en plus souvent disponibles avec des batteries de tailles différentes. Une question se pose : la batterie avec le plus grand nombre de kWh est-elle aussi la meilleure ?

Une grande batterie a plus de puissance (kWh), garantit en principe une accélération plus rapide et généralement aussi une vitesse de pointe plus élevée, mais elle pèse plus lourd, ce qui peut jouer sur la vitesse d'accélération. Ce qui est certain, c'est qu'un VE doté d'une grosse batterie consommera davantage que le même modèle doté d'une batterie plus petite, en raison de son poids plus élevé. Ses pneus et freins en souffriront également davantage.

N'oubliez pas non plus qu'une batterie plus grande nécessite un temps de recharge plus long. Cela ne prend que quelques minutes à une borne rapide, mais à la maison, cela peut prendre quelques heures. Un souci compensé par le fait qu'une batterie plus grande a une plus grande autonomie.

Il faut également tenir compte du fait que plus la batterie est grande, plus la quantité de terres précieuses dites rares utilisées dans sa fabrication est importante.

Et enfin : le prix. Une batterie plus grande coûte plus cher, bien sûr, mais elle vous offre aussi plus de sécurité.

Réfléchissez donc bien avant de vous décider, en pesant le pour et le contre en fonction de votre profil de mobilité. Plusieurs applications peuvent vous aider à déterminer vos habitudes et vos besoins en matière de mobilité.

