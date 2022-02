Les Fiat 500 cartonnent au Grand-Duché

Philippe Bonamis journaliste

Avec 1.168 unités immatriculées au Grand-Duché du Luxembourg au cours de l'année 2021, la gamme Fiat 500 (500, New 500 "full electric" et 500X) est la plus populaire du Grand-Duché.

La Fiat New 500 Full Electric. © GF