La nouvelle Peugeot 308 vient de remporter le titre de "women's world car of the year" (wwcoty) 2022, récompense décernée ce 8 mars à Auckland.

Le jury exclusivement féminin du WWCOTY est composé de 56 journalistes automobiles représentant 40 pays sur les 5 continents. La 308 la remporte devant 65 nouveaux modèles lancés en 2021 et inscrits au concours. Le titre de "Women's World Car of the Year" se dispute en deux tours : le premier tour se termine par le vote des modèles gagnants dans les 6 catégories. Le 14 février, la Peugeot 308 a été élue "Voiture urbaine et compacte de l'année 2022" par les 56 journalistes féminines de l'industrie automobile qui composent le jury. La berline (aussi déclinée en break) a ensuite été élue gagnante suprême de la "Voiture mondiale féminine de l'année" parmi ces 6 finalistes, remportant ainsi le prix convoité devant toutes ses concurrentes du monde entier. Le titre revient aux deux silhouettes de la nouvelle Peugeot 308 : la berline et le break SW.

Vote professionnel

Les votantes ont apprécié les nouvelles lignes de la Peugeot, mais aussi la diversité dans le choix de ses moteurs (essence, hybride ou Diesel), ainsi que le comportement routier très dynamique. Lancée fin 2021, la Peugeot 308 jouit déjà d'un bon retour commercial et semble prête, en Belgique, à effectuer une belle percée dans le monde des voitures de société grâce à ses versions hybrides. Depuis sa création en 2009, le WWCOTY est la seule récompense automobile international au monde qui est jugé exclusivement par des femmes journalistes automobiles. Les responsables de l'organisation insistent sur un point : il ne s'agit pas de choisir une "voiture de femme". Les aspects tels que la sécurité, la qualité, le prix d'achat, le design, la conduite intuitive, l'empreinte écologique, etc. sont pris en compte dans le vote.

