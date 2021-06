Partout dans le monde, des chauffeurs de taxi ont choisi une Dacia pour exercer leur métier. Avec elle, ils ont parcouru des centaines de milliers de kilomètres, représentant plusieurs fois le tour du globe...

C'est ainsi que Tommy, un chauffeur de taxi danois, a effectué l'équivalent de 16 tours du monde, soit 645.000 km, avec son Lodgy. Taximan depuis 26 ans, il a conduit plusieurs voitures et il affirme que son Lodgy est "la meilleure voiture qu'il a jamais eue". En 5 ans, son Lodgy n'a pas connu un seul jour de repos depuis son achat! Il n'a eu à changer que des pièces d'usure et l'embrayage. A 72 ans, il compte racheter une Dacia le 1er août prochain pour finir sa carrière professionnelle. En Roumanie, patrie de Dacia, Matei, lui aussi taximan, a effectué 1 million de kilomètres au volant de sa Logan GPL achetée en 2008. Le secret de longévité de ce taxi roumain?

Réviser sa voiture tous les 15.000 km, rester fidèle à son distributeur Dacia et toujours utiliser l'huile conseillée par son garagiste. Si les nombreux kilomètres de route ne font pas peur aux taxis Dacia, ils n'hésitent pas non plus à affronter les pistes. En Algérie deux Logan MCV ont parcouru ensemble l'équivalent de 46 tours de la planète: en 2007, Ibrahim achète une première Logan MCV avec laquelle il parcourt plus de 675.000 km sur les routes algériennes.

En 2012, il n'hésite pas à renouveler l'expérience Dacia avec une nouvelle Logan MCV 1.5 dCi à bord de laquelle il a parcouru plus de 1,2 million de kilomètres et toujours avec le moteur d'origine! Les Dacia sont sans doute des voitures low-cost, mais ce ne sont pas des voitures au rabais...

