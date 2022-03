En 2022, Dacia écrit un nouveau chapitre de son développement. La marque fait évoluer l'univers graphique de ses concessions, un nouveau visage qui renforce sa présence sur le marché.

On connaît aujourd'hui les voitures Dacia pour leur excellent rapport qualité/prix. Cela dit, la marque défend aussi un modèle de concession inédit, oscillant entre simplicité et authenticité. Les concessions vont faire peua neuve, mais pas question de tout chambouler et/ou d'imposer des investissements trop lourds aux concessionnaires. "Le challenge était de trouver comment appliquer la nouvelle identité visuelle de Dacia en respectant la structure des concessions." Thomas, Directeur Efficacité Ventes & Marketing Dacia .

Plus chic

Le nouveau logo est minimaliste, inspiré d'objets empruntés aux univers du garage, de la mécanique, comme des engrenages, des chaînes ou des outils. Des symboles de force, fiabilité et fonctionnalité. Dacia abandonne le bleu pour le vert-kaki, plus chic et évoquant les grands espaces et l'esprit outdoor de la marque. Extérieurement, un grand totem marque l'entrée de la concession. Son socle est en bois et sa partie haute en métal kaki, incluant le nouvel emblème de la marque coloré en blanc. Un deuxième totem de proximité, situé à côté de la porte d'entrée, donne des informations pratiques. En partie haute de la façade, au-dessus de la vitrine, le logotype de la marque est incarné par des lettres boitiers lumineuses dont les tranches sont peintes en noir. Kaki le jour, le logotype s'éclaire en blanc la nuit.

Les voitures porteront encore quelques mois l'ancien logo, même la récente Dacia Jogger. © GF

Inauguration à Melun

L'intérieur du showroom fera l'objet d'un relooking également, plus tard dans l'année. L'accueil sera plus chaleureux, mais une place importante sera allouée au digital. La première concession à appliquer ces changements est celle de Melun, en France. Le concept va maintenant être déployé dans toutes les concessions de la marque durant les prochains mois.

Si le déploiement en concession est prévu dès mars 2022, il faudra patienter encore quelques mois avant de découvrir la déclinaison de cette nouvelle identité sur les calandres des Duster, Sandero, Spring ou même du nouveau crossover Jogger.

