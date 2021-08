Pour fêter son siècle d'existence, le constructeur italien Moto Guzzi avait prévu des "Giornate Mondiali Guzzi" exceptionnelles dans son fief de Mandello del Lario, sur les rives du lac de Côme. Les derniers rebondissements de la crise du Covid-19 en Italie ont contraint les organisateurs à reporter l'événement à septembre 2022.

Ça devait être la toute grande fête à Mandello, du 6 au 12 septembre, et nombre de Guzzistes fidèles avaient planifié leur voyage dans le Nord de l'Italie pour célébrer dignement les 100 ans de leur marque de coeur. La réalité sera hélas bien différente: Moto Guzzi, la municipalité de Mandello del Lario et le comité d'organisation du Motoraduno ont dû se plier aux instructions données par les autorités concernant les restrictions strictes liées à la pandémie de Covid-19, ce qui les a amenés à reporter d'un an les célébrations du centenaire. Rendez-vous est donc pris pour le mois de septembre 2022. Celles et ceux qui viendront à Mandello du 6 au 12 septembre ne trouveront donc pas d'événements ou d'animations, mais l'usine historique de la marque à l'aigle sera néanmoins accessible. Le légendaire musée Moto Guzzi sera également ouvert, même si le nombre d'entrées sera très limité et qu'il sera nécessaire de réserver à l'avance. Plus d'informations sur www.motoguzzi.com

Ça devait être la toute grande fête à Mandello, du 6 au 12 septembre, et nombre de Guzzistes fidèles avaient planifié leur voyage dans le Nord de l'Italie pour célébrer dignement les 100 ans de leur marque de coeur. La réalité sera hélas bien différente: Moto Guzzi, la municipalité de Mandello del Lario et le comité d'organisation du Motoraduno ont dû se plier aux instructions données par les autorités concernant les restrictions strictes liées à la pandémie de Covid-19, ce qui les a amenés à reporter d'un an les célébrations du centenaire. Rendez-vous est donc pris pour le mois de septembre 2022. Celles et ceux qui viendront à Mandello du 6 au 12 septembre ne trouveront donc pas d'événements ou d'animations, mais l'usine historique de la marque à l'aigle sera néanmoins accessible. Le légendaire musée Moto Guzzi sera également ouvert, même si le nombre d'entrées sera très limité et qu'il sera nécessaire de réserver à l'avance. Plus d'informations sur www.motoguzzi.com