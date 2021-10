Les conducteurs de BMW hybrides entrant à Charleroi, Namur ou Louvain (Leuven) verront désormais leur véhicule passer automatiquement en mode 100% électrique. Cela porte à 10 le nombre de villes belges où BMW a activé une zone eDrive via le "geofencing".

"Avec les eDrive Zones, nous avons un impact immédiat sur la qualité de l'air dans les villes grâce à une technologie qui est aujourd'hui disponible sur presque tous les modèles hybrides de notre gamme", explique Eddy Haesendonck, CEO de BMW Group Belux. Ceux qui utilisent fréquemment la conduite locale sans émissions dans les zones BMW eDrive sont récompensés par un système de points et peuvent ainsi échanger leurs points BMW contre des minutes de recharge gratuites via l'application MyBMW. Cela encourage les conducteurs à utiliser de manière optimale la propulsion électrique dans les endroits où elle fait la plus grande différence.

Cette technologie est déjà utilisée à Anvers, Mons, Bruges, Bruxelles, Gand, Hasselt et Liège. À partir d'aujourd'hui, Charleroi, Namur et Louvain (Leuven) les rejoignent, apportant la conduite sans émission aux BMW hybrides dans 10 villes belges. Les zones eDrive sont activées de série sur les versions hybrides rechargeables actuelles des BMW Série 3 Berline, BMW Série 3 Touring, BMW Série 5 Berline et BMW Série 5 Touring (production à partir de juillet 2020), BMW Série 7 Berline, BMW X3 (à partir d'août 2021) et BMW X5. Les différentes zones eDrive sont délimitées par un "geofencing": une combinaison de coordonnées GPS basées sur de grandes "frontières" existantes (rivières, périphériques, etc.), et incluent toujours le centre de la ville. Elles ont un diamètre de 10 à 20 km.

