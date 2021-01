Pourquoi acheter une voiture et s'imposer un stress considérable alors que vous pouvez opter pour le leasing sans vous soucier d'autre chose? Ce privilège réservé auparavant aux entreprises est depuis peu accessible aussi aux particuliers.

Vous n'avez à vous occuper de rien: immatriculation, taxe de circulation, assurances, entretiens, assistance et réparations, tout est géré à votre place. Avec l'avantage de rouler en voiture neuve, et même de choisir le modèle qui vous correspond le mieux.

Il faut l'avouer, les avantages du leasing privé sont plutôt convaincants. Pourtant, le leasing pour particuliers ne connaît pas un énorme succès chez nous. Aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, la formule est en plein essor. Mais en Belgique, le marché a du retard. " On apprécie mal ce que l'on connaît peu ", explique Tom Vlaminck, directeur Business & Product Development chez KBC Autolease. " Il ressort d'une étude que 48% des Belges pensent que le leasing privé représente une formule onéreuse. Ce qui n'est pas exact. Grâce au leasing privé, vous avez droit à une remise plus importante et à des tarifs d'assurance plus intéressants que lorsque vous achetez vous-même une voiture. Et l'offre de leasing intègre aussi beaucoup de frais que nombre d'automobilistes ne comptent pas quand ils comparent les formules. "

Choisir le leasing, c'est choisir le développement durable et le verdissement.

LIBERTÉ DE CHOIX

" Un autre inconvénient, selon 42% des Belges, c'est qu'avec le leasing privé, vous n'êtes pas propriétaire de la voiture ", poursuit Tom Vlaminck. " C'est typiquement belge: nous sommes nés avec une brique dans le ventre et voulons avoir notre propre voiture garée devant la maison. Prendre une voiture en leasing paraît étrange. Alors que la formule offre des avantages évidents: vous bénéficiez d'un ensemble de services et, à la fin du contrat, vous restituez la voiture et en choisissez une nouvelle. L'âge moyen des voitures en Belgique est de neuf ans. Ce sont les voitures les plus anciennes qui consomment le plus. Choisir le leasing, c'est choisir le développement durable et le verdissement. "

" 32% des Belges ont également des doutes quant au leasing privé en raison du manque de liberté de choix. Une fois encore, ce n'est pas vrai. Nous avons une offre très vaste. La majorité des marques et modèles les plus vendus sur les listings de Febiac figurent dans notre catalogue. Des voitures bien équipées. Nous proposons aussi un mix au niveau des motorisations et carburants, et même des modèles hybrides ou entièrement électriques. Mais nous sommes aussi conscients que certains clients ne sont pas encore prêts à franchir le pas. "

Tom Vlaminck, directeur Business & Product Development chez KBC Autolease.

Vous n'avez à vous occuper de rien: immatriculation, taxe de circulation, assurances, entretiens, assistance et réparations, tout est géré à votre place. Avec l'avantage de rouler en voiture neuve, et même de choisir le modèle qui vous correspond le mieux. Il faut l'avouer, les avantages du leasing privé sont plutôt convaincants. Pourtant, le leasing pour particuliers ne connaît pas un énorme succès chez nous. Aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, la formule est en plein essor. Mais en Belgique, le marché a du retard. " On apprécie mal ce que l'on connaît peu ", explique Tom Vlaminck, directeur Business & Product Development chez KBC Autolease. " Il ressort d'une étude que 48% des Belges pensent que le leasing privé représente une formule onéreuse. Ce qui n'est pas exact. Grâce au leasing privé, vous avez droit à une remise plus importante et à des tarifs d'assurance plus intéressants que lorsque vous achetez vous-même une voiture. Et l'offre de leasing intègre aussi beaucoup de frais que nombre d'automobilistes ne comptent pas quand ils comparent les formules. " " Un autre inconvénient, selon 42% des Belges, c'est qu'avec le leasing privé, vous n'êtes pas propriétaire de la voiture ", poursuit Tom Vlaminck. " C'est typiquement belge: nous sommes nés avec une brique dans le ventre et voulons avoir notre propre voiture garée devant la maison. Prendre une voiture en leasing paraît étrange. Alors que la formule offre des avantages évidents: vous bénéficiez d'un ensemble de services et, à la fin du contrat, vous restituez la voiture et en choisissez une nouvelle. L'âge moyen des voitures en Belgique est de neuf ans. Ce sont les voitures les plus anciennes qui consomment le plus. Choisir le leasing, c'est choisir le développement durable et le verdissement. " " 32% des Belges ont également des doutes quant au leasing privé en raison du manque de liberté de choix. Une fois encore, ce n'est pas vrai. Nous avons une offre très vaste. La majorité des marques et modèles les plus vendus sur les listings de Febiac figurent dans notre catalogue. Des voitures bien équipées. Nous proposons aussi un mix au niveau des motorisations et carburants, et même des modèles hybrides ou entièrement électriques. Mais nous sommes aussi conscients que certains clients ne sont pas encore prêts à franchir le pas. "