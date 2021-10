Le Vif organise un live afin de répondre à toutes vos questions sur les voitures électriques. N'hésitez pas à déjà poser vos questions dans le formulaire ci-dessous. Nous y répondrons le mercredi 3 novembre à 12h00.

En marge de la COP26, et des départs pour les vacances de Toussaint, Le Vif se penche sur les voitures électriques, de plus en plus présentes dans le parc automobile en Belgique. Durée, prix,... posez-nous toutes vos questions via la formulaire ci-dessous. Nous y répondrons en direct le mercredi 3 novembre à 12h00.

En marge de la COP26, et des départs pour les vacances de Toussaint, Le Vif se penche sur les voitures électriques, de plus en plus présentes dans le parc automobile en Belgique. Durée, prix,... posez-nous toutes vos questions via la formulaire ci-dessous. Nous y répondrons en direct le mercredi 3 novembre à 12h00.