Tous les deux ans depuis 2009, l'International Pick-up Award (IPUA) est décerné à l'utilitaire d'une tonne le plus efficace du marché. Cette année il revient au Toyota Hilux, un incontournable dans le secteur.

Le modèle Hilux de Toyota est le lauréat du 6e "International Pick-up Award" 2022/2023. La remise de ce prix prestigieux (et commercialement intéressant) a eu lieu à l'occasion du salon Solutrans 2021 de Lyon. En Belgique, le marché du pick-up va être bouleversé par les nouvelles règles fiscales les concernant. Pour résumer : qui n'en a pas vraiment besoin ne profitera plus des taxes très réduites et de la déductibilité professionnelle très avantageuse qui les concernaient jusqu'ici. Pas (trop ?) de souci pour les professionnels des secteurs où un tel engin reste nécessaire, eux pourront toujours continuer à profiter de leur polyvalence à basses taxes. Dans le secteur des 4x4 à benne, le Toyota HiLux reste un maître-achat. Fort d'un héritage d'un demi-siècle, le pick-up japonais a toujours été synonyme de qualité et de fiabilité. Au fil des années, il s'est aussi embourgeoisé, proposant un équipement toujours plus orienté vers le confort des occupants.

Le 21 mars 1968 a marqué le lancement de la première génération de Toyota Hilux au Japon, avant son introduction, un an plus tard, sur le marché européen. Depuis, le pick-up s'est imposé comme l'un des modèles les plus populaires de la gamme Toyota. Pour traverser le pôle Nord, découvrir des volcans islandais ou explorer l'Antarctique, sans oublier des podiums au Rallye Dakar, l'engin se distingue sur tous les fronts. Aujourd'hui, il est produit dans six pays différents et vendu dans 180 pays et régions du monde. Avec plus de 18 millions d'unités vendues à l'échelle internationale, c'est un des pick-up préférés au monde. Un pur et dur.

