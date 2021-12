Après avoir récemment dévoilé ses projets pour la célébration de son 120ème anniversaire et la production de la millionième moto dans son usine d'Hinckley (Leicestershire) l'année prochaine, le constructeur britannique Triumph a annoncé la mise au jour du tout premier prototype Triumph.

C'est une moto que l'on peut vraiment qualifier d'historique: le prototype Triumph de 1901 découvert et restauré par le célèbre collectionneur de Triumph Dick Shepherd réécrit les livres d'histoire et ajoute en fait un tout nouveau chapitre à la période précédant la commercialisation effective des Triumph, à partir de 1902.

Les rumeurs concernant le tout premier prototype de Triumph étaient persistantes car il était mentionné dans des publicités et des revues parues en 1901. Le prototype a été développé à partir d'un vélo Triumph standard, avec un moteur fourni par le fabricant anversois Minerva, afin d'évaluer l'intérêt du public du public pour une moto Triumph. Dick Shepherd explique: "lorsqu'un ami collectionneur, hélas décédé aujourd'hui, m'a demandé d'évaluer une très vieille Triumph, j'ai été incroyablement enthousiaste. Surtout quand j'ai découvert que la moto qu'il m'avait amenée présentait des détails uniques que je n'avais jamais vus sur les premières Triumph de production.

Avec la moto, le collectionneur possédait également une lettre de Triumph, datée de 1937, qui décrivait la provenance unique de la machine et fournissant des détails importants. Avec un numéro de moteur qui correspondait aux références dans les registres des moteurs Minerva destinés à Triumph, sur base d'un accord de 1901, l'importance historique de cette moto ne faisait plus aucun doute." Le prototype de 1901, dévoilé pour la première fois au Motorcycle Live Show en Grande-Bretagne, sera présenté lors d'un événement spécial au Factory Visitor Experience Triumph le 14 décembre. Et il sera mis en route et utilisé par un motocycliste, pour la première fois depuis plus de 100 ans!

Cette machine historique sera ensuite exposée aux côtés de la millionième Triumph "Hinckley" dans une nouvelle vitrine spécialement conçue dans le cadre du 120ème anniversairede la marque.

