Le système "start & stop" des voitures permet-il vraiment d'économiser du carburant?

De plus en plus de voitures disposent d'un système "start & stop", qui coupe le moteur quand le véhicule est à l'arrêt. Mais cette technologie permet-elle réellement d'économiser du carburant et de réduire les émissions de gaz à effet de serre se demande De Standaard ?