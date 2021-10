C'est reparti pour le Elf Moto Superbiker de Mettet. La 34ème édition se déroulera les 8, 9 et 10 octobre 2021 sur le circuit Jules Tacheny et rendra hommage à Joël Robert, disparu voici quelques mois.

Après un an d'absence, pour les raisons que tout le monde connaît, la plus grande compétition moto de Belgique retrouve le tracé exceptionnel de Mettet, audacieux mélange d'asphalte et de terre, de jumps et de trajectoires tendues, avec les meilleurs pilotes de Supermoto du monde. Un rendez-vous incontournable. Une fois encore Mettet sera plus que jamais le temple du Supermoto où glissades et sauts se succèderont à un rythme effréné sur un tracé ultra rapide alternant portions "asphalte" et portions "terre".

Les as du Supermoto, les seniors Superbiker, les Prestige Starbiker, les Quad et les juniors Superbiker enchaîneront les courses. A ne pas rater non plus, la prestation des 7 pilotes de l'Ile de Man sur leurs "TM" en Legend. De quoi garantir un spectacle ininterrompu sous les yeux du public plongé au coeur de l'action. L'occasion également de découvrir l'équipe qui défendra des couleurs de la Belgique au Supermoto des Nations: Romeo Fiorentino, Loucas Capone et François Corman. A quelques mètres des machines, les passionnés, les connaisseurs, les amateurs, les curieux et leurs familles vibreront aux passages des motos et profiteront également des nombreuses animations sur et à côté de la piste. Shows tels que le Stunt (avec Aras Gibieza et Sarah Lezito), Freestyle (David Rinaldi + 2 autres pilotes), Speedway sans oublier la désormais traditionnelle "After Race Party", le samedi soir, de 18h à 24h, rythmée par les DJ's belges de renommée internationale : Dave Lambert, DJ Ghost, Mike Push et un invité-surprise.

Pour les amateurs de sensations, il sera possible d'effectuer des baptêmes de l'air en hélicoptère le dimanche 10 octobre avec Best in Sky et de découvrir le Superbiker d'en haut, avec une vue imprenable sur le circuit! Cette 34ème édition du Superbiker sera aussi l'occasion d'honorer la mémoire de Joël Robert, légende du motocross belge et mondial, qui nous a quittés cette année à l'âge de 77 ans. Freddy Tacheny, président du RUMESM, le club qui organise le Superbiker, explique "Au-delà de l'énorme champion, Joël Robert était aussi un grand ami du RUMESM qui nous a toujours soutenus avec la passion qu'on lui connaissait et que nous avons eu le privilège d'accueillir maintes fois au Elf Moto Superbiker. Il était ici chez lui et nous tenons vraiment à ce que tous ses fans et toutes les personnes qui l'admiraient aient l'occasion de lui rendre un dernier hommage, dans un cadre entièrement dédié au sport qu'il aimait tant.".

