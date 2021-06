Annoncé depuis quelques mois, le nouveau Renault Kangoo effectue son entrée sur le marché belge.

Présent depuis 1997, le Renault Kangoo passe à la troisième génération avec le plein d'ambition. Doté de cinq vraies places, ce Kangoo reste plus que jamais l'allié des familles actives et des sportifs intensifs (cyclistes, campeurs/marcheurs, etc), dans sa version "monovolume" grâce à son coffre extensible de 775 à 3500 litres, une véritable soute. Son design extérieur est totalement rajeunit et adopte les codes actuels, comme des phares à diodes (en forme de C). Le confort effectue un bond spectaculaire et l'engin s'enrichit d'équipements dignes des berlines haut de gamme Renault.

Les proportions sont familières et très "multispace" © GF

Sur la routel, ses voies élargies lui confèrent stabilité et robustesse. Tout comme l'extérieur, le design intérieur se rénove complètement avec une volonté évidente de monter en gamme et en qualité perçue. Plus d'ergonomie, d'espace et de modularité, mais aussi plus de soin dans l'agencement et les possibilités de personnalisation. Sur les premiers clichés on remarque la nouvelle planche de bord avec un bandeau couleur bois sombre brossé, ainsi que des inserts chromés à différents endroits (commandes de climatisation, aérateurs, bague de levier de vitesse). Le volant réglable en hauteur, l'est désormais aussi en profondeur. Quant au siège conducteur, il se voit rajouter le réglage lombaire pour plus de confort sur les longs trajets.

L'accueil à bord est en nette hausse, au niveau (ou presque) de certaines berlines de la marque. © GF

Deux types de tableaux de bord sont proposés : un écran numérique couleur 4,2 pouces et le second, disponible fin 2021, avec écran numérique couleur personnalisable 7 pouces. Ce dernier permet de personnaliser l'affichage numérique des informations principales. Le confort thermique est amélioré grâce à de nouvelles ouïes de la climatisation bizone, mais aussi la présence de sièges chauffants. Des vitres plus épaisses et un volume de matériaux isolants plus important améliorent l'insonorisation.

Barres de Sandero

Côté pratique, le Kangoo reçoit des barres de toit modulables sans outil, elles passent d'une position longitudinale à une position transversale sans effort, il suffit de les déclipser. Un système ingénieux qui rappelle celui vu sur la nouvelle Dacia Sandero Stepway. A bord, en fonction de la position des sièges, il est possible de charger des objets mesurant jusqu'à 2,70 mètres. Un nouveau tiroir tient lieu de boîte à gants (contenance de 7 litres).

Enfin le Kangoo améliore la vie à bord en permettant à ses passagers d'être et de rester connectés avec le monde extérieur pendant leurs trajets. Le combispace français intègre un chargeur sans fil ainsi que le nouveau système multimédia Renaut EASY LINK avec la duplication smartphone et la navigation connectée, sur un écran de 8 pouces.

Pour se mouvoir, le moduspace s'équipe du moteur essence 1.3 TCe (100 et 130 ch) et du moteur Diesel 1.5 Blue dCi (75, 95, 115 ch) avec une boîte de vitesses automatique EDC à 7 rapports ou une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. En 2022, la gamme s'enrichira d'un moteur 100% électrique. Nouveau Kangoo sera produit dans l'usine Renault de Maubeuge, en France. Et commercialisé dès le mois de juin. Le prix d'entrée serait fixé à environ 25.000 euros.

