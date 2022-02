Il y a quelque temps, Renault avait déjà publié une première image teaser du nouvel Austral qui succédera au Kadjar. Aujourd'hui, le constructeur français dévoile l'intérieur, et celui-ci sera numérique.

Le nom Austral est dérivé du latin Australis. Selon le constructeur il "évoque les couleurs et la chaleur de l'hémisphère sud ainsi que la sérénité et les paysages grandioses".

Quoi qu'il en soit, cet Austral bénéficie d'un tableau de bord entièrement numérique que le conducteur peut personnaliser. Sur la console centrale se trouve un grand écran positionné verticalement et qui fait aussi un peu face au conducteur. Renault a utilisé ce type d'affichage pour la première fois pour la génération actuelle de la Clio, puis dans la nouvelle Zoë et récemment aussi dans la Mégane.

Dans tous les cas, le tableau de bord a l'air bien rangé, car à part quelques touches de raccourci sous l'écran, toute l'interface et les commandes de tous les périphériques sont déplacées vers des boutons numériques sur l'écran tactile. Heureusement, les dimensions de l'écran étant généreuses, les boutons sont suffisamment grands, ce qui diminue les risques que le conducteur soit distrait.

En même temps, Renault confirme que l'Austral sera équipé de la dernière génération de moteurs hybrides E-Tech basés sur le moteur essence 1,3 litre. La marque sortira également une version hybride légère de 48 volts du moteur à essence 1.2 TCe .

Le nom Austral est dérivé du latin Australis. Selon le constructeur il "évoque les couleurs et la chaleur de l'hémisphère sud ainsi que la sérénité et les paysages grandioses".Quoi qu'il en soit, cet Austral bénéficie d'un tableau de bord entièrement numérique que le conducteur peut personnaliser. Sur la console centrale se trouve un grand écran positionné verticalement et qui fait aussi un peu face au conducteur. Renault a utilisé ce type d'affichage pour la première fois pour la génération actuelle de la Clio, puis dans la nouvelle Zoë et récemment aussi dans la Mégane.Dans tous les cas, le tableau de bord a l'air bien rangé, car à part quelques touches de raccourci sous l'écran, toute l'interface et les commandes de tous les périphériques sont déplacées vers des boutons numériques sur l'écran tactile. Heureusement, les dimensions de l'écran étant généreuses, les boutons sont suffisamment grands, ce qui diminue les risques que le conducteur soit distrait.En même temps, Renault confirme que l'Austral sera équipé de la dernière génération de moteurs hybrides E-Tech basés sur le moteur essence 1,3 litre. La marque sortira également une version hybride légère de 48 volts du moteur à essence 1.2 TCe .