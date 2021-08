Qui ne connaît pas la Renault 4? La populaire petite Renault, que tout le monde, dans les pays francophones du moins, appelait affectueusement 4L, souffle cette année ses 60 bougies. A cette occasion le Club Renault 4 de Belgique organise l'action " Reprenez le volant".

Le Club Renault 4 de Belgique célèbre les 11 et 12 septembre 2021 le 60ème anniversaire de la mythique Renault 4 au musée Mahymobiles à Leuze-en-Hainaut.A l'instar de la campagne promotionnelle de 1961 baptisée "Prenez le volant", le club belge propose aux visiteurs de conduire une Renault 4 en participant à son action "Reprenez le volant"!Les membres du club mettront à disposition leur 4L pour une petite balade dans la région de Leuze. Une occasion unique de reprendre le volant et de retrouver les sensations d'une voiture dont beaucoup d'automobilistes ont été propriétaires il y a plusieurs décennies.Une inscription préalable est obligatoire et peut se faire sur le site du club:www.r4l-club.be.Les propriétaires d'une R4 se verront réserver une place de parking et participeront ainsi à l'élection de la plus belle et la plus sympathique des R4 exposées! Les participants pourront également profiter d'un accès à tarif réduit pour visiter la très belle collection Mahy, enrichie pour l'occasion de Renault 4 rarissimes.Et cerise sur le gâteau, chaque participant inscrit recevra un cadeau de bienvenue à son arrivée.

