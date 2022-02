Attendu par les amateurs de SUV de luxe, le nouveau Range Rover vient se replacer dans son segment avec de sérieux arguments. Bonne nouvelle : l'autonomie électrique des versions hybrides est plus importante que prévu.

Les deux modèles les plus intéressants (d'un point de vue fiscal, surtout) de la nouvelle génération du Range Rover sont les hybrides rechargeables. Dans le meilleur cas, l'imposant Range Rover (5 mètres de long) pourra effectuer jusqu'à 113 km sur ses réserves électriques, ce qui dépasse les attentes des ingénieurs de la marque. En effet, lors de sa révélation l'année dernière, Land Rover suggérait une autonomie électrique de 100 km. Il s'agit bien sûr de données homologuées WLTP. Cela dit, dans la réalité, on peut décemment tabler sur 85-90 km sans usage du moteur thermique.

Empattements court et long, moteurs V8, V6, essence et Diesel, niveaux de luxe élevé, le Range Rover a une gamme très riche... et très chère. © GF

Deux hybrides rechargeables

Le Range Rover est proposé en deux variantes hybrides rechargeables: le plus puissant de la gamme, le P510e reçoit une batterie lithium-ion de 38 kWh, un moteur électrique de 105 kW et un moteur Ingenium à six cylindres de 3.0 litres. L'ensemble développe 510 ch et propulse l'engin à 100 km/h en 5,5 s. propulse le SUV de luxe de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes. Le second, le P440e se "contente" de 440 ch avec la même base mécanique. Le Range Rover est également disponible en V8 essence, mais aussi en V6 essence et Diesel.

135.200 euros

Pour la finition, l'Anglais est disponible en versions SE, HSE, Autobiography et SV, cette dernière poussant le luxe au maximum. Une série First Edition exclusive sera disponible pendant la première année de production. Les modèles à empattement standard (SWB) et long (LWB) sont disponibles en configuration cinq places. Concernant le prix, le nouveau Range Rover est disponible à partir de 135.200 €. La version Range Rover SV débute à 189.200 €.

