Le Smart Concept #1 livre un aperçu de sa nouvelle génération de véhicules entièrement électriques développés avec le partenaire chinois Geely.

Les clichés livrés ici montrent donc un véhicule très proche de celui que l'on verra rouler dans nos rues dans un avenir proche. La production sera assurée exclusivement en Chine. Sorte de mixe entre les codes stylistiques de l'univers des SUV Mercedes et le style moderne et jovial des Smart, l'engin s'étire sur 4,29 m de long et possède bien 4 portes, de quoi accueillir 5 adultes dans un degré de confort digne de ce nom. Basé sur la plateforme BEV, il renferme un moteur électrique et une batterie dont on ne possède pas de détails précis au moment de rédiger ces lignes. Pour l'originalité, le Smart s'équipe de portes à ouverture antagoniste (arrière), de jantes de 21'' et d'une multitude de diodes générant, de concert, des animations créatives, dans l'esprit cool cher à Smart. L'un des éléments centraux du design est son grand toit panoramique en verre avec un "anneau de lumière". Dans l'habitacle, les responsables de la marque parlent d'un confort profitant de l'excellence de la marque soeur, Mercedes-Benz.

Typé haut de gamme, le SUV Smart promet un accueil premium à ses occupants. © GF

Evidemment, la technologie tient une place particulièrement importante, avec des écrans dernier cri inaugurant une nouvelle architecture de présentation (et d'animation) des informations pratiques (conduite, assistance) et ludique (musique, connectivité). L'écran flottant sur le tableau de bord n'est pas sans rappeler celui équipant certaines Mercedes actuelles. Grâce aux mises à jour logicielles dynamiques OTA (over-the-air), plus de 75 % de tous les calculateurs peuvent être mis à jour à distance en permanence. Un avatar animé par de l'intelligence artificielle aide l'utilisateur à naviguer dans les menus et les fonctions.

L'habitacle sera très moderne et connecté. La version de série adoptera une banquette arrière classique. © GF

Vente en ligne

Pour l'aspect commercial, Smart annonce aussi une nouvelle façon de vendre ses voitures, ce qui signifie plus que probablement de la vente en ligne, mais aussi des points de contact physique, que l'on peut imaginer sous forme de concept store mêlant les voitures, mais aussi objets design et produits de bouche. Un modèle à découvrir plus en détails, très prochainement. D'autres nouvelles Smart suivront pour composer une gamme plus large.

Les clichés livrés ici montrent donc un véhicule très proche de celui que l'on verra rouler dans nos rues dans un avenir proche. La production sera assurée exclusivement en Chine. Sorte de mixe entre les codes stylistiques de l'univers des SUV Mercedes et le style moderne et jovial des Smart, l'engin s'étire sur 4,29 m de long et possède bien 4 portes, de quoi accueillir 5 adultes dans un degré de confort digne de ce nom. Basé sur la plateforme BEV, il renferme un moteur électrique et une batterie dont on ne possède pas de détails précis au moment de rédiger ces lignes. Pour l'originalité, le Smart s'équipe de portes à ouverture antagoniste (arrière), de jantes de 21'' et d'une multitude de diodes générant, de concert, des animations créatives, dans l'esprit cool cher à Smart. L'un des éléments centraux du design est son grand toit panoramique en verre avec un "anneau de lumière". Dans l'habitacle, les responsables de la marque parlent d'un confort profitant de l'excellence de la marque soeur, Mercedes-Benz. Evidemment, la technologie tient une place particulièrement importante, avec des écrans dernier cri inaugurant une nouvelle architecture de présentation (et d'animation) des informations pratiques (conduite, assistance) et ludique (musique, connectivité). L'écran flottant sur le tableau de bord n'est pas sans rappeler celui équipant certaines Mercedes actuelles. Grâce aux mises à jour logicielles dynamiques OTA (over-the-air), plus de 75 % de tous les calculateurs peuvent être mis à jour à distance en permanence. Un avatar animé par de l'intelligence artificielle aide l'utilisateur à naviguer dans les menus et les fonctions. Pour l'aspect commercial, Smart annonce aussi une nouvelle façon de vendre ses voitures, ce qui signifie plus que probablement de la vente en ligne, mais aussi des points de contact physique, que l'on peut imaginer sous forme de concept store mêlant les voitures, mais aussi objets design et produits de bouche. Un modèle à découvrir plus en détails, très prochainement. D'autres nouvelles Smart suivront pour composer une gamme plus large.