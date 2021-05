Le Porsche Macan actuel est le modèle de la gamme le plus vendu. Mais le succès de la première Porsche électrique, la Taycan, donne beaucoup d'espoir à la marque dans ce domaine. Un Macan électrique semble, commercialement, le meilleur coup à jouer.

Le succès électrique du Taycan est évident. Depuis sa commercialisation, le coupé 4 portes - rejoint depuis peu par la déclinaison break de chasse, Taycan Cross Turismo - atteint des résultats étonnants. Cela dit, la Porsche la plus vendue reste le SUV compact Macan. Il va sans dire que le constructeur de Stuttgart possède toutes les cartes en main pour se conforter dans sa transition vers des modèles 100% électrifiés avec, comme prochain modèle, un Macan électrique, dont des prototypes en phase de tests finaux ont été surpris sur la voie publique, récemment en Allemagne. À son lancement commercial en 2023, ce Macan 100 % électrique aura parcouru quelque trois millions de kilomètres d'essais dans le monde et dans différentes conditions de conduite.

Simulations intensives

Avant cette phase de tests en conditions réelles, le Macan électrique est passé par de la modélisation informatique. Au lieu d'utiliser des véhicules physiques, les ingénieurs emploient des prototypes numériques qui répliquent les propriétés, les systèmes et les moteurs d'un véhicule avec une grande précision. Pour Porsche, l'objectif est de créer le SUV compact le plus sportif et agréable du segment. Pour ce faire, il jouira de l'expérience (et des motorisations) du Taycan dont il reprendra notamment l'architecture 800 V pour promettre une autonomie élevée, une recharge rapide et des performances reproductibles.

Les simulations informatiques (très pointues) ont largement contribué au développement du futur Macan. © GF

Si Porsche communique pour l'instant sur la version électrique, le prochain Macan sera également décliné en version thermique. Porsche dit ainsi adopter un positionnement flexible pour aborder la transition vers la mobilité 100 % électrique. En Europe, la demande en véhicules électriques ne cesse de croître. Toutefois, le rythme de cette croissance varie considérablement d'une région à l'autre. En ce sens, Porsche veut (stratégiquement) satisfaire tous les besoins et lancera d'abord le Macan thermique cette année. Pource qui concerne le style, les premiers prototypes électriques cachent mal (sous leur camouflage) des phares très proches de ceux équipant la famille Taycan. Dès 2023, les versions thermiques et 100 % électriques du nouveau Macan feront l'objet d'une commercialisation simultanée.

