Grâce à un nouveau partenariat technologique mondial entre Daimler Mobility et Visa, Daimler proposera des paiements "natifs" dans les véhicules.

La saisie de mots de passe ou le recours à des appareils mobiles pour l'authentification des paiements appartiendra bientôt au passé. C'est déjà le cas pour les smartphones, mais bientôt nos véhicules deviendront également des dispositifs de paiement biométrique, c'est-à-dire par reconnaissance de votre empreinte digitale. Dès le printemps 2022, les clients de Mercedes-Benz au Royaume-Uni et en Allemagne pourront effectuer des paiements à l'aide d'un capteur d'empreintes digitales intégré au dispositif d'infodivertissement. A l'évidence, cette faculté concernera dans un premier temps les modèles hauts de gamme. Les autres marchés européens suivront, sans calendrier disponible pour l'instant. Les achats pourront alors être effectués directement sur l'écran central de la voiture. Paiement de carburant, de parking, mais aussi d'hôtels et, plus généralement, tout ce qui pourra être vendu en ligne. Lorsque vous laisserez recharger votre voiture électrique, le temps d'attente pourra donc être mis à profit pour effectuer vos emplettes, sans descendre de votre automobile et avec un confort supérieur à l'écran d'un smartphone, plus petit.

Visa Cloud

Dans cette statégie, Daimler sera la toute première entreprise automobile au monde à intégrer le Visa Cloud Token Framework, une technologie de sécurité basée sur le "cloud" qui permet une plus grande flexibilité sur plusieurs appareils. Cela rend possible le couplage de plusieurs appareils à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture, qui sont ensuite directement intégrés aux informations d'identification bancaire du consommateur. Cela améliore considérablement l'expérience de paiement globale, car les consommateurs n'ont plus besoin de saisir de longs numéros de carte de banque pour effectuer un achat ou de passer d'un appareil à l'autre pour authentifier les paiements.

La saisie de mots de passe ou le recours à des appareils mobiles pour l'authentification des paiements appartiendra bientôt au passé. C'est déjà le cas pour les smartphones, mais bientôt nos véhicules deviendront également des dispositifs de paiement biométrique, c'est-à-dire par reconnaissance de votre empreinte digitale. Dès le printemps 2022, les clients de Mercedes-Benz au Royaume-Uni et en Allemagne pourront effectuer des paiements à l'aide d'un capteur d'empreintes digitales intégré au dispositif d'infodivertissement. A l'évidence, cette faculté concernera dans un premier temps les modèles hauts de gamme. Les autres marchés européens suivront, sans calendrier disponible pour l'instant. Les achats pourront alors être effectués directement sur l'écran central de la voiture. Paiement de carburant, de parking, mais aussi d'hôtels et, plus généralement, tout ce qui pourra être vendu en ligne. Lorsque vous laisserez recharger votre voiture électrique, le temps d'attente pourra donc être mis à profit pour effectuer vos emplettes, sans descendre de votre automobile et avec un confort supérieur à l'écran d'un smartphone, plus petit.Visa CloudDans cette statégie, Daimler sera la toute première entreprise automobile au monde à intégrer le Visa Cloud Token Framework, une technologie de sécurité basée sur le "cloud" qui permet une plus grande flexibilité sur plusieurs appareils. Cela rend possible le couplage de plusieurs appareils à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture, qui sont ensuite directement intégrés aux informations d'identification bancaire du consommateur. Cela améliore considérablement l'expérience de paiement globale, car les consommateurs n'ont plus besoin de saisir de longs numéros de carte de banque pour effectuer un achat ou de passer d'un appareil à l'autre pour authentifier les paiements.