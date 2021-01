L'Opel Mokka-e vient de remporter le " Connected Car Award 2020 ". La dernière nouveauté tout-électrique du constructeur allemand a été élue vainqueur de la catégorie très disputée des voitures compactes par les lecteurs d'Auto Bild et de Computer Bild.

Opel a déjà remporté plusieurs fois le Connected Car Award, notamment avec la Corsa, l'Insignia et le Vivaro. Conçus pour montrer la voie que va suivre la marque, les nouveaux Opel Mokka et Mokka-e sont les premiers à afficher le nouveau visage de la marque, l'Opel Vizor. Ils inaugurent aussi le nouveau graphisme de l'emblème d'Opel, le "Blitz". Le nouveau Mokka "permet aux conducteurs et aux passagers d'être toujours parfaitement connectés" affirme-t-on à Rüsselsheim.

