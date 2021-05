Le constructeur japonais Subaru annonce que son tout nouveau SUV électrique à batteries répondra au nom de "Solterra". Sa commercilaisation effective est prévue pour 2022.

Le Solterra est le tout nouveau SUV entièrement électrique de Subaru. Ce véhicule du segment C sera la première Subaru à être construite sur e-Subaru Global Platform, une plate-forme dédiée aux véhicules électriques à batteries. Le e-Subaru Global Platform, développée conjointement par Subaru et Toyota, "permet de déployer efficacement différents types de véhicules électriques en combinant plusieurs modules et composants, comme l'avant, le centre et l'arrière d'un véhicule", explique-t-on chez Subaru.

Dans le cadre de leur collaboration, les deux sociétés ont mis leurs connaissances en commun pour créer une toute nouvelle plate-forme, Subaru a cherché à atteindre une sécurité passive et une stabilité du véhicule supérieures, comme pour les Subaru "traditionnelles" à moteur thermique. Mais n'y a pas que la plate-forme qui soit le fruit de la collaboration entre Subaru et le géant Toyota. Le Solterra proprement dit a également été développé en commun par les deux marques.

Les deux sociétés combinent leurs forces respectives, telles que la technologie de transmission intégrale accumulée depuis longtemps par Subaru et la technologie d'électrification des véhicules de Toyota, pour créer un nouveau SUV original, 100% électrique. Le nom "Solterra" est une combinaison des mots "Sol" et "Terra", soit, respectivement, les termes latins pour designer le soleil et la terre. Ce nouveau SUV sera commercialisé à la mi-2022 sur les marchés japonais, états-unien, canadien, chinois et européens.

