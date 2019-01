Le nouveau Porsche Cayenne E-Hybrid, un géant vert

Cette variante associe un 3.0 V6 turbo à essence et un moteur électrique, l'ensemble délivrant 462 ch. De quoi animer très vivement ce bestiau de 2,3 tonnes ! Les performances sont également décentes en mode électrique pur (136 ch et 400 Nm), dans lequel Porsche annonce une autonomie de 44 km. En pratique, nous avons parcouru entre 35 et 40 km en électrique. Batterie vide, le mode " full électrique " n'est plus disponible et cette Porsche se comporte donc comme une hybride classique, avec une consommation d'essence d'environ 10,5 l/100 km. La recharge complète de la batterie prend 8 heures sur une prise domestique classique et 2,5 heures sur une borne Wallbox.

L'implantation des batteries sous le plancher arrière rogne de 125 litres le volume du coffre par rapport aux versions à essence, mais le modèle reste très pratique et habitable. Plus lourd que ses frères à essence, ce Cayenne hybride est néanmoins très dynamique en virage, aidé notamment par ses roues arrière directrices (option). Bien que la pédale du système de freinage régénératif souffre d'un ressenti artificiel, ce SUV présente une technologie hybride très aboutie : ceux qui ne parcourent pas plus de 35 à 40 km entre deux charges de batterie ne consommeront donc pas d'essence. De quoi traverser effectivement la cité sans polluer.

Mais cet aspect vertueux sur les petits trajets ne sera bientôt plus accompagné d'un avantage fiscal pour les sociétés, ce qui ne permettra plus d'amortir le surcoût à l'achat par rapport à un diesel. Les SUV hybrides plug-in n'ont donc d'intérêt que pour ceux qui parcourent de courts trajets périurbains entre deux charges. Pour les conducteurs qui avalent des centaines de kilomètres d'autoroute d'une traite, ils coûteront plus cher qu'un diesel sans apporter de véritables bénéfices écologiques. L'intérêt du choix se mesure donc au cas par cas...

En chiffres Moteur : 6 cyl. en ligne turbo essence, 2.995 cm3 + électrique 462 ch (340 kW) / 700 Nm Performances : vitesse maxi : 253 km/h ; 0-100 km/h en 5,0 s ; consommation (essai) : 10,6 l/100 km ; rejets CO2 : 72 g/km Prix : à partir de 93.025 euros + Système hybride abouti, châssis dynamique, finition - Prix très élevé, options nombreuses et chères, ressenti artificiel de la pédale de frein

Olivier Maloteaux