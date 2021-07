Le nouveau MG Marvel R Electric en disponible en pré-commande, à des prix compris entre 40.000 et 50.000 euros.

Le Marvel R Electric est le nouveau SUV high-tech 100% électrique de deuxième génération de MG et son deuxième modèle dans la catégorie des SUV du segment C, aux côtés du MG EHS Plug-in Hybrid. Le Marvel R Electric est toutefois une voiture complètement différente du MG EHS. Avec une longueur de 4.674 mm et un empattement de 2.804 mm, le Marvel R Electric "est idéal pour ceux qui apprécient un intérieur spacieux et un confort de qualité" souligne-t-on chez MG Belux à Kontich.

"Ce qui distingue le Marvel R Electric, c'est que le modèle phare de MG offre non seulement tous les avantages de la conduite électrique, mais propose également beaucoup d'efficacité avec des performances élevées (accélération de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et vitesse de pointe de 200 km/h) et une tenue de route gratifiante." A l'intérieur, le système MG iSMART, très complet, offre un large éventail de fonctions (en ligne) et une connectivité très actuelle via une application pour smartphone, qui permet de contrôler diverses fonctions à distance. Outre le DAB+, le Bluetooth, la connexion USB, le hotspot Wi-Fi pour connecter les appareils mobiles à Internet et l'intégration du smartphone avec Apple CarPlay ou Android Auto, le système comporte également diverses fonctions en ligne. Il s'agit notamment de la navigation routière en temps réel, de la recherche de places de stationnement, de la recherche de points de contact MG, des prévisions météo et de la musique en ligne Amazon Prime.

Grâce à la commande vocale, le système se veut très facile à utiliser en mode mains libres. En outre, le logiciel d'infodivertissement est à jour en permanence grâce à des micrologiciels installés en direct. Côté motorisation, on a le choix entre deux groupes motopropulseurs puissants et up-to-date. L'ensemble propulseur Tri-Motor comporte 3 moteurs électriques, une transmission intégrale, une puissance de pointe de 212 kW (288 ch) et propose une autonomie de 370 km (WLTP). La version à propulsion arrière (RWD), avec 2 moteurs électriques sur l'essieu arrière, a une puissance maximale de 132 kW (180 ch) et une autonomie WLTP de 402 km. Les deux versions peuvent compter sur une batterie lithium-ion de 70 kWh et peuvent être rechargées rapidement à une borne de recharge publique (AC) grâce au chargeur triphasé intégré de 11 kW. La batterie peut également faire l'objet d'une recharge rapide en courant continu (DC) et ainsi récupérer 80 % de charge en 40 minutes environ. On signalera encore que le MG Marvel R peut tracter jusqu'à 750 kilos et que la capacité de son coffre atteint 357 litres, extensibles à 1.396 litres banquette arrière repliée. Le modèle arrivera à l'automne chez les distributeurs MG.

Le Marvel R Electric est le nouveau SUV high-tech 100% électrique de deuxième génération de MG et son deuxième modèle dans la catégorie des SUV du segment C, aux côtés du MG EHS Plug-in Hybrid. Le Marvel R Electric est toutefois une voiture complètement différente du MG EHS. Avec une longueur de 4.674 mm et un empattement de 2.804 mm, le Marvel R Electric "est idéal pour ceux qui apprécient un intérieur spacieux et un confort de qualité" souligne-t-on chez MG Belux à Kontich. "Ce qui distingue le Marvel R Electric, c'est que le modèle phare de MG offre non seulement tous les avantages de la conduite électrique, mais propose également beaucoup d'efficacité avec des performances élevées (accélération de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et vitesse de pointe de 200 km/h) et une tenue de route gratifiante." A l'intérieur, le système MG iSMART, très complet, offre un large éventail de fonctions (en ligne) et une connectivité très actuelle via une application pour smartphone, qui permet de contrôler diverses fonctions à distance. Outre le DAB+, le Bluetooth, la connexion USB, le hotspot Wi-Fi pour connecter les appareils mobiles à Internet et l'intégration du smartphone avec Apple CarPlay ou Android Auto, le système comporte également diverses fonctions en ligne. Il s'agit notamment de la navigation routière en temps réel, de la recherche de places de stationnement, de la recherche de points de contact MG, des prévisions météo et de la musique en ligne Amazon Prime. Grâce à la commande vocale, le système se veut très facile à utiliser en mode mains libres. En outre, le logiciel d'infodivertissement est à jour en permanence grâce à des micrologiciels installés en direct. Côté motorisation, on a le choix entre deux groupes motopropulseurs puissants et up-to-date. L'ensemble propulseur Tri-Motor comporte 3 moteurs électriques, une transmission intégrale, une puissance de pointe de 212 kW (288 ch) et propose une autonomie de 370 km (WLTP). La version à propulsion arrière (RWD), avec 2 moteurs électriques sur l'essieu arrière, a une puissance maximale de 132 kW (180 ch) et une autonomie WLTP de 402 km. Les deux versions peuvent compter sur une batterie lithium-ion de 70 kWh et peuvent être rechargées rapidement à une borne de recharge publique (AC) grâce au chargeur triphasé intégré de 11 kW. La batterie peut également faire l'objet d'une recharge rapide en courant continu (DC) et ainsi récupérer 80 % de charge en 40 minutes environ. On signalera encore que le MG Marvel R peut tracter jusqu'à 750 kilos et que la capacité de son coffre atteint 357 litres, extensibles à 1.396 litres banquette arrière repliée. Le modèle arrivera à l'automne chez les distributeurs MG.