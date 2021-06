Le SUV Kia de moyenne gamme est devenu l'un des bestsellers du marché automobile belge. La 5e génération sera dévoilée prochainement.

"Avec le nouveau Sportage, nous ne voulions pas simplement faire un pas en avant, mais plutôt passer à un niveau complètement différent dans la catégorie des SUV."

Et pour la première fois en 28 ans d'histoire du modèle, le Kia Sportage aura une version européenne spécifique, signe de l'importance de ce SUV sous nos contrées. Les premiers clichés laissent entrevoir un design bien dans l'air du temps, plutôt contemporain. Ce nouveau code stylistique révélé au début de l'année est baptisé "Opposites United". Le Sportage portera le nouveau logo Kia inauguré par le modèle 100% électrique, l'EV6, récemment dévoilé. La carrosserie gagnera en détails esthétiques et en présence, par des lignes de caractère nettes et tendues qui ondulent à la surface. L'habitacle devrait également surprendre avec, notamment, un écran de bord incurvé intégré, comme dans le cas de marques haut de gamme. Dans un souci de séduire la clientèle habituée à des modèles premium, Le tableau de bord semble orienté vers le conducteur. Le nouveau Sportage, qui sera dévoilé en juillet en Corée, a été soigneusement conçu et développé pour clairement monter en standing dans son segment. Karim Habib, vice-président senior et chef du centre de design mondial de Kia déclarait récemment que ce SUV se hisse à un niveau très supérieur à celui de l'actuelle et 4e génération. En septembre, Kia Europe dévoilera la version européenne. De plus amples détails concernant les caractéristiques de conception du tout nouveau Sportage seront dévoilés dans les semaines à venir, ainsi que des informations techniques spécifiques à cette version européenne.

Et pour la première fois en 28 ans d'histoire du modèle, le Kia Sportage aura une version européenne spécifique, signe de l'importance de ce SUV sous nos contrées. Les premiers clichés laissent entrevoir un design bien dans l'air du temps, plutôt contemporain. Ce nouveau code stylistique révélé au début de l'année est baptisé "Opposites United". Le Sportage portera le nouveau logo Kia inauguré par le modèle 100% électrique, l'EV6, récemment dévoilé. La carrosserie gagnera en détails esthétiques et en présence, par des lignes de caractère nettes et tendues qui ondulent à la surface. L'habitacle devrait également surprendre avec, notamment, un écran de bord incurvé intégré, comme dans le cas de marques haut de gamme. Dans un souci de séduire la clientèle habituée à des modèles premium, Le tableau de bord semble orienté vers le conducteur. Le nouveau Sportage, qui sera dévoilé en juillet en Corée, a été soigneusement conçu et développé pour clairement monter en standing dans son segment. Karim Habib, vice-président senior et chef du centre de design mondial de Kia déclarait récemment que ce SUV se hisse à un niveau très supérieur à celui de l'actuelle et 4e génération. En septembre, Kia Europe dévoilera la version européenne. De plus amples détails concernant les caractéristiques de conception du tout nouveau Sportage seront dévoilés dans les semaines à venir, ainsi que des informations techniques spécifiques à cette version européenne.