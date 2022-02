Au cours du premier mois de 2022, les immatriculations de voitures de tourisme d'occasion en Belgique (55.821 unités) ont été parfaitement alignées avec l'an dernier (+0,1 %) mais restent inférieures de -12,8 % par rapport à 2020 (64.021 unités). Volkswagen a repris sa place de leader du marché suivi de BMW, Opel, Mercedes et Peugeot.

La "zone de tension" entre les voitures neuves et d'occasion reste très vaste sur le marché belge et cette situation ne devrait se normaliser que lorsque la livraison des voitures neuves aura retrouvé un niveau normal. Quant aux ventes neuves, le secteur fait circuler de prudentes rumeurs positives : il y a relativement peu de passage en showroom mais les carnets de commande de voitures neuves se remplissent. Filip Rylant, porte-parole de Traxio, analyse les chiffres du mois de janvier: "La dynamique du marché de l'automobile reste comparable à celle de l'an passé: après trois mois consécutifs de hausse des immatriculations d'occasion, il s'est immatriculé beaucoup plus de voitures d'occasion que neuves en janvier. Cette situation restera inchangée tant que les problèmes de production des voitures neuves subsisteront et que le client - le plus souvent contraint et forcé - cherchera des alternatives dans une occasion, qu'il peut acquérir et faire immatriculer sur-le-champ.

L'approvisionnement du marché d'occasion devient précaire car il devient plus difficile à alimenter tant côté marché particulier que professionnel (leasing et renting). Ces tendances maintiennent le seuil élevé des prix de l'occasion, en particulier des modèles et des motorisations les plus populaires (les SUV et les citadines et les modèles essence à norme Euro récente). Les problèmes de livraison ont réduit les immatriculations de voitures neuves à un niveau particulièrement bas avec une perte significative par rapport à l'an passé et un très grand écart comparé à 2020. Cependant des nouvelles favorables nous parviennent des showrooms qui accueillent des clients intéressés prêts à acheter et voient les carnets de commande se remplir.

A plus long terme, le marché est appelé à se stabiliser même si l'équilibre précédant la crise du coronavirus sera difficile à retrouver."

La "zone de tension" entre les voitures neuves et d'occasion reste très vaste sur le marché belge et cette situation ne devrait se normaliser que lorsque la livraison des voitures neuves aura retrouvé un niveau normal. Quant aux ventes neuves, le secteur fait circuler de prudentes rumeurs positives : il y a relativement peu de passage en showroom mais les carnets de commande de voitures neuves se remplissent. Filip Rylant, porte-parole de Traxio, analyse les chiffres du mois de janvier: "La dynamique du marché de l'automobile reste comparable à celle de l'an passé: après trois mois consécutifs de hausse des immatriculations d'occasion, il s'est immatriculé beaucoup plus de voitures d'occasion que neuves en janvier. Cette situation restera inchangée tant que les problèmes de production des voitures neuves subsisteront et que le client - le plus souvent contraint et forcé - cherchera des alternatives dans une occasion, qu'il peut acquérir et faire immatriculer sur-le-champ. L'approvisionnement du marché d'occasion devient précaire car il devient plus difficile à alimenter tant côté marché particulier que professionnel (leasing et renting). Ces tendances maintiennent le seuil élevé des prix de l'occasion, en particulier des modèles et des motorisations les plus populaires (les SUV et les citadines et les modèles essence à norme Euro récente). Les problèmes de livraison ont réduit les immatriculations de voitures neuves à un niveau particulièrement bas avec une perte significative par rapport à l'an passé et un très grand écart comparé à 2020. Cependant des nouvelles favorables nous parviennent des showrooms qui accueillent des clients intéressés prêts à acheter et voient les carnets de commande se remplir. A plus long terme, le marché est appelé à se stabiliser même si l'équilibre précédant la crise du coronavirus sera difficile à retrouver."