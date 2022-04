La nouvelle Fiat 500 électrique a été élue citadine de l'année lors des GQ Car Awards 2022, ce qui porte à 25 le nombre de récompenses décernées à la toute première voiture entièrement électrique de Fiat.

Cela n'en fini plus pour la petite italienne électrique. C'est désormais le magazine masculin GQ, de renommée mondiale, qui a cédè à son charme. Pour la 14e édition des GQ Car Awards, les critères d'évaluation ont été revus, avec une attention particulière accordée aux véhicules électriques. Si le moteur de la 500e répond à ces critères, le panel d'experts de GQ était également à la recherche de véhicules qui inspirent et font vibrer le coeur des passionnés.

Paul Henderson, rédacteur en chef de GQ, a déclaré : "De tous les remakes au style rétro qui circulent aujourd'hui, la 500 e est sans aucun doute le plus réussi. La Fiat coche toutes les cases : mignonne, chic, relativement accessible, intelligente et surtout très cool"

Trois versions

La nouvelle 500 est la troisième génération de ce nom emblématique dans l'histoire de Fiat. Conçue, élaborée et fabriquée au siège de Fiat à Turin, elle est le premier modèle de l'histoire de Fiat à être entièrement électrique. Cela dit, elle est parvenue à conserver tout l'esprit du modèle originel, malgré un gabarit qui n'a clairement plus rien à voir avec le pot de yaourt (son surnom) des années 50. Grâce à sa batterie, la 500 e peut parcourir jusqu'à 300 km en ville. Connectée, ultraéquipée, elle est disponible en 3 portes, 3+1 portes (avec une petites battantes latérales) et en cabriolet.

Cela n'en fini plus pour la petite italienne électrique. C'est désormais le magazine masculin GQ, de renommée mondiale, qui a cédè à son charme. Pour la 14e édition des GQ Car Awards, les critères d'évaluation ont été revus, avec une attention particulière accordée aux véhicules électriques. Si le moteur de la 500e répond à ces critères, le panel d'experts de GQ était également à la recherche de véhicules qui inspirent et font vibrer le coeur des passionnés. Paul Henderson, rédacteur en chef de GQ, a déclaré : "De tous les remakes au style rétro qui circulent aujourd'hui, la 500 e est sans aucun doute le plus réussi. La Fiat coche toutes les cases : mignonne, chic, relativement accessible, intelligente et surtout très cool"La nouvelle 500 est la troisième génération de ce nom emblématique dans l'histoire de Fiat. Conçue, élaborée et fabriquée au siège de Fiat à Turin, elle est le premier modèle de l'histoire de Fiat à être entièrement électrique. Cela dit, elle est parvenue à conserver tout l'esprit du modèle originel, malgré un gabarit qui n'a clairement plus rien à voir avec le pot de yaourt (son surnom) des années 50. Grâce à sa batterie, la 500 e peut parcourir jusqu'à 300 km en ville. Connectée, ultraéquipée, elle est disponible en 3 portes, 3+1 portes (avec une petites battantes latérales) et en cabriolet.