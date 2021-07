Trois ans après son lancement, le super-SUV Super de Lamborghini atteint le seuil des 15000 unités vendues, établissant le record du modèle le plus produit de l'histoire de l'entreprise dans le délai le plus court depuis son lancement.

Ce cap important intervient quelques jours seulement après l'annonce de Lamborghini d'avoir établi un record de ventes au cours des six premiers mois de l'année avec 4852 voitures livrées dans le monde. Le 15000e Urus est destiné au marché britannique, est configuré avec la dernière collection de couleurs et de finitions "Graphite Capsule" : l'extérieur est gris mat Keres nuancé de détails vert scandal. L'intérieur est bicolore, Noir Ade/Vert Scandale.

L'Urus est la première Lamborghini réellement polyvalente et confortable au quotidien. © GF

Depuis sa présentation en décembre 2017, l'Urus contribue de manière significative à l'augmentation totale des ventes d'Automobili Lamborghini. En 2019, sa première année de commercialisation complète, le véhicule a doublé le volume des ventes, ni plus ni moins ! Il a ouvert le monde de Lamborghini à un public plus large, et pour une bonne part composé de nouveaux clients n'ayant jamais possédé de Lamborghini jusque-là. Spacieux, relativment confortable et pratique, il peut tout à fait convenir à une utilisation quotidienne. Considéré comme le plus sportif et attirant des SUV du marché, l'Urus profite d'un V8 biturbo de 4,0 litres d'origine VW (et équipant aussi certaines Porsche et Bentley) délivrant 650 ch et 850 Nm. Il affiche l'une des puissances spécifiques les plus élevées du segment des SUV, ainsi que le meilleur rapport poids/puissance avec 3,38 kg/ch. Ses chronomètres sont comparables à ceux d'authentiques sportives : 0 à 100 km en 3,6 secondes et 0 à 200 km/h en 12,8 secondes, et surtout vitesse de pointe de 305 km/h. Selon les habitudes de Lamborghini, l'Urus est engagé dans des défis sportifs et tentatives de nouveaux records. Le dernier en date n'est pas anodin : l'Urus est devenu la voiture la plus rapide sur la glace. En mars dernier, sur la glace du lac Baïkal en Russie, lors des Days of Speed, l'engin a été chronométré à 298 km/h et a soutenu une vitesse moyenne sur le kilomètre départ-arrêté 114 km/h. Des chronos obtenus avec une météo assez capricieuse, mais qui démontrent la polyvalence de l'engin.

