Le nouveau Kia Sorento a dominé la catégorie des grands SUV lors de la cérémonie 2021 du " Women's World Car of the Year " (WWCOTY). C'est une deuxième victoire consécutive pour Kia au WWCOTY, après le couronnement de la XCeed (meilleure voiture urbaine) et du Soul EV (meilleure voiture verte) en 2020.

Le panel d'expertes du WWCOTY rassemble 50 journalistes automobiles issues de 38 pays et 5 continents. Fondé il y a 11 ans en Nouvelle-Zélande par la journaliste Sandy Myhre, cette cérémonie récompense les meilleures voitures de l'année sur la base de principes définis qui guident le choix des consommateurs.

Le Kia Sorento figurait parmi les trois véhicules présélectionnés dans la catégorie du meilleur SUV. Ce dernier a finalement remporté la victoire "grâce à ses atouts remarquables en matière de sécurité, de qualité, de prix, de design, de dynamique de conduite et d'impact environnemental" explique-t-on chez Kia. Le Sorento est le premier véhicule basé sur la nouvelle architecture SUV de taille moyenne de Kia. Il accueille des motorisations électriques pour une consommation et des émissions réduites, tout en délivrant de meilleures performances que ses prédécesseurs. La nouvelle plate-forme permet également d'obtenir une caisse plus large afin d'optimiser l'espace de chargement et celui réservé aux occupants, ce qui fait du Sorento l'un des SUV à trois rangées de places les plus polyvalents et spacieux du marché.

"Nous sommes honorés de recevoir ce nouveau prix décerné par le jury du Women's World Car of the Year", s'est réjoui Jason Jeong, président de Kia Europe. "C'est une reconnaissance bienvenue pour l'une des voitures les plus importantes de Kia. En effet, nos équipes de design, d'ingénierie et de développement produit ont travaillé dur pour asseoir le Sorento au sommet du segment des SUV. Cette nouvelle récompense renforce notre position sur le marché européen."

