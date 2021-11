L'EV6 du constructeur coréen Kia remporte le prix " Premium " et atteint la deuxième place de la catégorie " Nouvelles énergies ", réservée aux véhicules exclusivement à batterie ou à hydrogène.

Le tout nouveau crossover électrique Kia EV6 a été couronné "Voiture allemande de l'année 2022" dans la catégorie "Premium" du concours "German Car of the Year" (GCOTY). Cette prestigieuse distinction intervient alors que le véhicule innovant poursuit ses débuts très attendus en Europe. L'EV6 s'est imposé devant moult prétendants au titre suprême: le crossover de Kia a dominé des rivaux tels que la Hyundai Ioniq 5, le Volkswagen ID.4, l'Audi Q4 e-tron, le Skoda Enyaq ou encore la Mercedes-Benz Classe C. Un jury composé de 20 journalistes automobiles a évalué les nouveaux modèles en partant d'un prix de base compris entre 25.000 et 50.000 euros afin de déterminer le vainqueur de la catégorie. Outre les trois principales nominations - "Compactes", rassemblant des véhicules à moins de 25 000 euros, "Premium", avec des modèles entre 25.000 et 50.000 euros, et "Luxury" pour les voitures vendues à plus de 50.000 euros -, le concours mettait en avant les "Nouvelles énergies" afin de représenter les autos électriques exclusivement à batterie ou hydrogène. Le Kia EV6 a par ailleurs fini 2ème de cette catégorie. "L'EV6 est la première Kia basée sur notre nouvelle plateforme électrique modulaire E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Elle inaugure également notre philosophie de design audacieuse "Opposites United" ainsi que le tout nouveau logo de l'entreprise", explique le Belge Luc Donckerwolke, directeur créatif de Hyundai Motor Group. D'après son constructeur, l'EV6 peut parcourir jusqu'à 528 km avec une seule charge et sa batterie se recharge de 10 à 80 % en 18 minutes seulement. Les premières livraisons de ce nouveau crossover électrique viennent de commencer.