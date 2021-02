Hyundai Motor Group dévoile le Tiger, un concept de véhicule à mobilité ultime sans équipage.

Hyundai Motor Group (Hyundai et Kia) présente le Tiger (Transforming Intelligent Ground Excursion Robot), le deuxième véhicule à mobilité ultime (UMV) du constructeur et le premier conçu pour fonctionner sans équipage. Ce véhicule-robot d'excursion intelligent est conçu pour transporter différents types de charge utile en évoluant sur des terrains difficiles. Le Tiger est développé par New Horizons Studio, une division de Hyundai Motor Group basée à Mountain View, en Californie. Le studio, créé fin 2020, développe des UMV en exploitant le leadership en recherche et en innovation de la Silicon Valley et d'autres pôles d'innovation.

Le Tiger est une plate-forme mobile d'exploration scientifique, "dont les capacités exceptionnelles lui permettront d'évoluer dans des endroits extrêmes et distants" affirme le groupe coréen. Basé sur une architecture de plate-forme modulaire, le véhicule-robot embarque un système sophistiqué de locomotion à roues et "jambes", un contrôle directionnel à 360° et toute une gamme de capteurs dédiée à l'observation à distance. Le Tiger se connectera également à des véhicules aériens sans pilote (UAV), qui pourront le charger et le déposer dans des zones inaccessibles. Le large compartiment de chargement, logé dans sa carrosserie, lui permet de transporter des marchandises ou bien d'être déployé pour livrer du matériel de secours en cas d'urgence.

Grâce à ses roues et jambes articulées, le Tiger affronte les situations extrêmes tout en maintenant à niveau les charges utiles, bien mieux que ne pourrait le faire un véhicule terrestre classique. Lorsque ses jambes sont rétractées, l'engin évolue comme un véhicule à 4 roues motrices: cette forme de traction en fait le mode le plus efficace. Toutefois, dès que le véhicule est coincé ou bloqué devant un obstacle difficile ou infranchissable en l'état, celui-ci utilise ses jambes afin de se déplacer plus facilement.

