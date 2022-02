Le nouvel accord entre le constructeur automobile et le spécialiste des véhicules aménagés prévoit la fourniture de Ford Transit et de Ford Transit Custom comme modèles de base pour les véhicules de loisirs et les camping-cars à partir de cette année.

Le domaine des vans aménagés connaît une belle croissance, et ce depuis bien avant la crise du Covid (depuis 8 ans, les chiffres de vente sont en progression), car de plus en plus de personne découvrent ou redécouvrent les joies de la maison-ambulante pour un périple en Europe, et parfois bien plus loin. Les constructeurs ont évidemment flairé le bon filon.

L'annonce récente n'est pas le premier accord commercial entre Ford et le Groupe Hymer. Au début des années 1980, le Ford Transit a servi de base à l'Hymercar, le premier camping-car de la société Hymer. En 2004, Hymer utilisait des bases Ford pour les camping-cars semi-intégrés, entièrement intégrés et à alcôve. Aujourd'hui, la gamme Ford comprend le Transit Custom Nugget, développé en collaboration avec un autre grand nom de l'aménagement de fourgons : Westfalia. Ce modèle sera désormais confié à Hymer. De son côté, Hymer, qui compte déjà Mercedes et le Groupe Stellantis (Fiat) comme fournisseur de châssis, ajoute une corde à son arc avec Ford et pourra donc livrer plus de clients.

Compact

Le nouvel accord porte sur les modèles Ford Transit à fourgon et à châssis-cabine, ainsi que sur le Ford Transit Custom kombi et les fourgons Ford Transit Custom, destinés à être transformés en camping-cars par les marques d'EHG. (groupe Hymer). Il s'agira de modèles semi-intégrés et "à alcôve". Les deux groupes prévoient une forte croissance de la demande de camping-cars compacts 1T basés sur le Transit Custom. Leur polyvalence, leur maniabilité et leur taille en font des véhicules adaptés à la conduite quotidienne, mais aussi à la visite de capitales. Les camping-cars à toit relevable - disponibles avec un empattement court ou long - sont de plus en plus populaires, car contrairement à de grands camping-cars, ils accèdent à des zones à hauteur limitée, telles que les parkings à étages et les parcs de stationnement.

Hymer compte déjà sur Mercedes et Stellantis pour développer ses camping-cars. © GF

Rajeunissement

L'acheteur type de camping-car est en train de changer, ce qui crée de nouveaux défis et de nouvelles opportunités de croissance pour les constructeurs. Alors que 45 % de tous les nouveaux camping-cars immatriculés en Allemagne en 2020 ont été achetés par des clients âgés de 55 à 64 ans, les camping-cars attirent aussi de plus en plus de jeunes acheteurs.

Ce qui se traduit par de nouveaux modèles dotés de plans d'étage modernes, de solutions d'ameublement plus intelligentes, de plus d'accessoires et d'un style extérieur frais. Ces jeunes clients souhaitent un style de vie plus flexible, dans lequel le camping-car peut aussi servir de bureau mobile (pourquoi part partir télétravailler quelques jours à la côte ?) ou même d'une maison permanente, quelques années. Et en cas de soirée trop arrosée, pas besoin de reprendre la route, on dort sur place. Décidément, beaucoup d'avantages.

