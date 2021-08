Bowler Motors, spécialiste des performances en tout-terrain, a dévoilé la voiture de rallye Land Rover Defender qui disputera son propre championnat en 2022.

Le Bowler Defender Challenge est basé sur le Land Rover Defender 90 avec un moteur essence suralimenté Ingenium 2,0 litres de 300 ch. Bowler met à profit sa riche expérience de la compétition pour en faire une voiture de rallye dotée d'une cage de protection complète, d'un soubassement modifié, d'une suspension rehaussée, de jantes de 18" en finition rallye et de palettes de changement de rapport montées sur la colonne de direction. Les Defender de rallye sont construits pour leur propre compétition, le championnat Bowler Defender Challenge, qui sera dispute sur 7 épreuves dans tout le Royaume-Uni en 2022. Les épreuves retenues seront annoncées plus tard dans l'année. Il y a 12 inscriptions disponibles pour la série d'une seule marque, chaque équipage affrontant les autres dans les mêmes Defender préparés par Bowler. La série est ouverte aux concurrents vétérans et à ceux qui n'ont aucune expérience de la compétition. Pour ceux qui ont une expérience limitée ou nulle, Bowler peut offrir une formation et un soutien pour obtenir la licence nécessaire.

Le Bowler Defender Challenge est basé sur le Land Rover Defender 90 avec un moteur essence suralimenté Ingenium 2,0 litres de 300 ch. Bowler met à profit sa riche expérience de la compétition pour en faire une voiture de rallye dotée d'une cage de protection complète, d'un soubassement modifié, d'une suspension rehaussée, de jantes de 18" en finition rallye et de palettes de changement de rapport montées sur la colonne de direction. Les Defender de rallye sont construits pour leur propre compétition, le championnat Bowler Defender Challenge, qui sera dispute sur 7 épreuves dans tout le Royaume-Uni en 2022. Les épreuves retenues seront annoncées plus tard dans l'année. Il y a 12 inscriptions disponibles pour la série d'une seule marque, chaque équipage affrontant les autres dans les mêmes Defender préparés par Bowler. La série est ouverte aux concurrents vétérans et à ceux qui n'ont aucune expérience de la compétition. Pour ceux qui ont une expérience limitée ou nulle, Bowler peut offrir une formation et un soutien pour obtenir la licence nécessaire.