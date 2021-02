Avec un style plus affirmé, un confort amélioré et une modularité inchangée, l'évolution 2021 du Citroën C3 Aircross le replace dans la course au SUV urbain idéal.

Les SUV ont régulièrement mauvaise presse ces derniers temps. Or, dans la masse des très nombreux modèles proposés, le segment des SUV compacts a pourtant plus d'avantages que d'inconvénients dans le cadre d'une utilisation urbaine. Il s'agit de modèles légers, très rarement 4x4 et donc, en fin de compte, pas plus polluants que les citadines dont ils dérivent (ici, la C3). Ceci dit, leur position de conduite élevée, mais aussi leurs aspects pratiques plus poussés qu'à bord des citadines les rendent plus efficaces au quotidien. L'une des stars du segment, le C3 Aircross évolue en ce début d'année et ce saut de génération est très perceptible à l'avant, avec une proue entièrement revue : nouvelle signature lumineuse, nouvelle grille de calandre, nouvelles protections etc. Trois nouvelles teintes enrichissent le nuancier et de nouvelles jantes élargissent les possibilités de personnalisation.

Plus d'ambiances

L'habitacle propose plus de couleurs et de choix d'ambiances, toujours pour multiplier les possibilités de personnalisation. Pour le confort des passagers avant, le SUV reçoit de nouveaux sièges Advanced comfort. Pour rester le plus moderne, l'engin profite d'un nouvel écran tactile de 9'' de série pour davantage d'ergonomie et de lisibilité.

La console est redessinée et accueille un nouvel écran tactile de 9"". © GF

On l'a dit plus haut, le C3 Aircross n'est pas un SUV 4x4, néanmoins il est possible de l'équiper du système Grip Control qui répartit efficacement la motricité entre les deux roues avant, de sorte à gagner en sécurité sur les sols glissants, comme c'est le cas cette semaine en Belgique. Sous son capot, le choix entre des moteurs essence ou Diesel, mais pas de proposition 100% électrique. Son arrivée en concessions est prévue pour juin de cette année. Les prix n'ont pas encore été communiqués, mais devraient rester proches de ceux en vigueur actuellement.

