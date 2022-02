l'AMI Cargo se veut le plus efficace des engins à quatre roues en ville. Il s'adresse aux livreurs, coursiers et artisans indépendants oeuvrant principalement en ville.

L'AMI Cargo se résume à une Citroën AMI dont la place passager a été transformée en espace dédié au transport de marchandises. L'engin se mue ainsi de voiturette pour deux personnes en une solution de livraison électrique inédite et astucieuse. Le volume disponible est de 400 litres et le poids autorisé de 140 kg. L'espace est compartimenté pour faciliter et sécuriser le transport d'objet. Des ergots sont prévus pour le passage de tendeurs ou de sangles dans le but d'immobiliser les objets les plus fragiles. En partie arrière, un rangement fermé indépendant a été conçu pour y abriter des objets de valeur, comme un smartphone ou des lunettes de soleil par exemple. Un bouton permet de déclencher l'ouverture de la partie supérieure.

L'espace est compartimenté avec un grand sens pratique. Et on est mieux protégé qu'en deux-roues. © GF

Plus de protection

Car nouvelle offre électrifiée est une réponse pratique et moderne aux nouveaux enjeux de mobilité que connaissent les sociétés de services de proximité, les livreurs, les commerçants, les artisans indépendants, mais aussi les collectivités et administrations. Réapprovisionner un restaurant situé en plein centre-villeou assurer une tournée de patients pour un médecin est devenu une mission ardue de nos jours. La compacité de l'AMI solutionne une partie des soucis de stationnement. Son autonomie réelle n'est que d'environ 50-60 km, mais sa batterie se recharge en 3 heures. Un minimum d'organisation permettra donc d'en profiter une grande parie de la journée. Pour les utilisateurs, l'AMI Cargo offre plus de protection aux chocs et aux intempéries et une meilleure capacité de chargement qu'un 2 ou 3 roues et se révèle plus agile qu'un utilitaire d'un segment supérieur grâce à son ultracompacité (2,4 m de long) et à sa maniabilité hors normes. Le prix est fixé à 8.090€, soir 400€ de plus que l'AMI normale.

