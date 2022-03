Le jury des World Car Awards a nommé Luc Donckerwolke, vice-président exécutif pour le design et directeur de la création du Groupe Hyundai, personnalité de l'année dans le domaine automobile pour 2022.

Ce prix récompense les professionnels de l'automobile qui ont apporté une contribution particulièrement importante au cours de l'année précédant la remise du prix. Les membres du jury des World Car Awards, qui représentent 102 journalistes de 33 pays, ont identifié le rôle de Donckerwolke dans la supervision du développement de modèles innovants, dont les récentes Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6 (sans oublier la Genesis GV60).

"Depuis que j'ai rejoint le groupe en tant que directeur de la création en 2016, nous avons non seulement poursuivi la trajectoire ascendante des deux marques Hyundai et Kia, mais aussi introduit une nouvelle marque de luxe, Genesis. Je suis privilégié de faire partie de la création, du lancement et du développement de ces modèles", a déclaré Donckerwolke.

Les 30 années de carrière de M. Donckerwolke en tant que concepteur automobile lui ont permis d'acquérir de l'expérience dans le monde entier en travaillant pour de nombreuses marques prestigieuses, dont Bentley, Lamborghini, Skoda, Seat et Audi. Il a rejoint le Hyundai Motor Group en 2016 et a succédé à Peter Schreyer en tant que directeur de la création en 2017.

