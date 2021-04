Toyota a développé un véhicule frigorifique destinés au transport de vaccins dans les régions du monde les moins favorisées.

La vaccination est un sujet très à la mode en ce moment, mais il ne s'agit pas que de Covid. Les vaccins généraux restent obligatoires (lisez : vitaux) pour tous les nourrissons du monde et dans certaines régions cela reste un défi pour les organisations humanitaires de les acheminer. Car ces vaccins courants doivent généralement être conservés entre 2 et 8°C, et ne peuvent être utilisés s'ils n'ont pas été stockés de manière adéquate, dans le respect de cette fourchette de température. Bien que les pays en voie de développement bénéficient de l'aide d'agences internationales, environ 20 % du volume de vaccins fourni sont éliminés chaque année parce que devenus inutilisables en raison des variations de température pendant le transport et/ou lors de la distribution aux hôpitaux et aux cliniques dans les pays aux infrastructures routières inadéquates.

400 doses de vaccins peuvent être stockées et réfrigérées dans ce frigo spécial. © GF

Land Cruiser 78

Toyota apporte une réponse avec son bon vieux Land Cruiser 78 (4,2 litres Diesel, une réputation de voiture indestructible) équipé du réfrigérateur de vaccins CF850 développé par la société B Medical Systems. Ce réfrigérateur a une capacité de stockage de 396 litres, soit environ 400 doses de vaccins. Il occupe tout l'espace dédié normalement au coffre et à la banquette arrière. Grâce à sa batterie indépendante, le réfrigérateur peut fonctionner pendant environ 16 heures sans alimentation électrique. Le réfrigérateur peut être alimenté par le véhicule lorsqu'il roule, et par une source d'énergie externe lorsqu'il est stationné. La division Toyota Tsusho utilise les connaissances et la sensibilisation aux problèmes acquises dans le cadre de ses activités en Afrique pour transformer le 4x4 en véhicule médical réfrigéré parfaitement adapté.

La vaccination est un sujet très à la mode en ce moment, mais il ne s'agit pas que de Covid. Les vaccins généraux restent obligatoires (lisez : vitaux) pour tous les nourrissons du monde et dans certaines régions cela reste un défi pour les organisations humanitaires de les acheminer. Car ces vaccins courants doivent généralement être conservés entre 2 et 8°C, et ne peuvent être utilisés s'ils n'ont pas été stockés de manière adéquate, dans le respect de cette fourchette de température. Bien que les pays en voie de développement bénéficient de l'aide d'agences internationales, environ 20 % du volume de vaccins fourni sont éliminés chaque année parce que devenus inutilisables en raison des variations de température pendant le transport et/ou lors de la distribution aux hôpitaux et aux cliniques dans les pays aux infrastructures routières inadéquates. Toyota apporte une réponse avec son bon vieux Land Cruiser 78 (4,2 litres Diesel, une réputation de voiture indestructible) équipé du réfrigérateur de vaccins CF850 développé par la société B Medical Systems. Ce réfrigérateur a une capacité de stockage de 396 litres, soit environ 400 doses de vaccins. Il occupe tout l'espace dédié normalement au coffre et à la banquette arrière. Grâce à sa batterie indépendante, le réfrigérateur peut fonctionner pendant environ 16 heures sans alimentation électrique. Le réfrigérateur peut être alimenté par le véhicule lorsqu'il roule, et par une source d'énergie externe lorsqu'il est stationné. La division Toyota Tsusho utilise les connaissances et la sensibilisation aux problèmes acquises dans le cadre de ses activités en Afrique pour transformer le 4x4 en véhicule médical réfrigéré parfaitement adapté.