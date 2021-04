Avec sa devise "We are family, we say hello" et son hashtag #hellofamily, Land Rover lance une nouvelle et sympathique initiative visant à renforcer le lien entre les conducteurs de Land Rover en général et de Defender, nouveaux et anciens.

Il n'est pas rare, lorsque des conducteurs de Land Rover et Range Rover se croisent, qu'ils se saluent brièvement en levant la main ou le pouce. Un geste qui suscite à la fois un sourire et un joyeux salut en retour. Chez Land Rover, on pense que cette attitude positive vis-à-vis des autres conducteurs de la marque britannique pourrait encore prendre de l'ampleur et rendre la route plus agréable!

Les conducteurs de Land Rover constituent une grande famille hétéroclite, l'amour partagé pour cette marque britannique créant un puissant lien entre ses membres. Peu importe que l'on soit jeune ou vieux, que le véhicule soit neuf, d'occasion ou "classic", la passion commune pour la marque est partagée par tous. Bien que les premiers véhicules Land Rover aient été construits en 1948, il n'est pas rare de croiser encore régulièrement sur la route des modèles datant de cette époque héroïque. Surtout que la plupart des véhicules construits jusqu'à présent par Land Rover sont encore utilisés au quotidien...

Le Defender originel descendait en droite ligne du Land Rover d'origine de 1948 qui, cette année-là, a été présenté en première mondiale lors du salon AutoRAI d'Amsterdam. Ce véhicule a ensuite constamment été amélioré pendant plus de 65 ans. Et son nom a évolué en parallèle. Le modèle a été lancé sous l'appellation "Land Rover" mais avec l'arrivée de la première grande évolution, la dénomination "Series 2" a fait son apparition, les véhicules plus anciens devenant rétrospectivement des "Series 1". Le Series 2 a été suivi par le Series 3 qui, à son tour, a cédé le relais aux 90 / 110 / 130, avant que ce modèle n'adopte la dénomination "Defender" pendant les dernières décennies de sa vie.

Les performances de ce modèle ont par ailleurs progressé au fil des améliorations et des évolutions successives, le Defender étant considéré par certains comme "le meilleur 4x4 du monde". Aujourd'hui le Defender originel a été remplacé par un tout nouveau modèle, assez proche sur le plan du style, mais aux solutions techniques très sophistiquées. Le Def' y a gagné en efficacité, confort et performances, mais y a perdu en rusticité. On ne peut pas tout avoir...

Il n'est pas rare, lorsque des conducteurs de Land Rover et Range Rover se croisent, qu'ils se saluent brièvement en levant la main ou le pouce. Un geste qui suscite à la fois un sourire et un joyeux salut en retour. Chez Land Rover, on pense que cette attitude positive vis-à-vis des autres conducteurs de la marque britannique pourrait encore prendre de l'ampleur et rendre la route plus agréable! Les conducteurs de Land Rover constituent une grande famille hétéroclite, l'amour partagé pour cette marque britannique créant un puissant lien entre ses membres. Peu importe que l'on soit jeune ou vieux, que le véhicule soit neuf, d'occasion ou "classic", la passion commune pour la marque est partagée par tous. Bien que les premiers véhicules Land Rover aient été construits en 1948, il n'est pas rare de croiser encore régulièrement sur la route des modèles datant de cette époque héroïque. Surtout que la plupart des véhicules construits jusqu'à présent par Land Rover sont encore utilisés au quotidien... Le Defender originel descendait en droite ligne du Land Rover d'origine de 1948 qui, cette année-là, a été présenté en première mondiale lors du salon AutoRAI d'Amsterdam. Ce véhicule a ensuite constamment été amélioré pendant plus de 65 ans. Et son nom a évolué en parallèle. Le modèle a été lancé sous l'appellation "Land Rover" mais avec l'arrivée de la première grande évolution, la dénomination "Series 2" a fait son apparition, les véhicules plus anciens devenant rétrospectivement des "Series 1". Le Series 2 a été suivi par le Series 3 qui, à son tour, a cédé le relais aux 90 / 110 / 130, avant que ce modèle n'adopte la dénomination "Defender" pendant les dernières décennies de sa vie. Les performances de ce modèle ont par ailleurs progressé au fil des améliorations et des évolutions successives, le Defender étant considéré par certains comme "le meilleur 4x4 du monde". Aujourd'hui le Defender originel a été remplacé par un tout nouveau modèle, assez proche sur le plan du style, mais aux solutions techniques très sophistiquées. Le Def' y a gagné en efficacité, confort et performances, mais y a perdu en rusticité. On ne peut pas tout avoir...