Le marché des voitures de luxe n'a pas vraiment souffert de la crise du Corona : en 2020, Bentley a connu une croissance de 4,17 %. Lamborghini a carrément vendu 21,21 % de voitures en plus.

Vidéo ou rendez-vous Covid-safe

La limousine Flying Spur est la grande nouveauté 2021 de la gamme Bentley. © GF

En somme, tout va pour le mieux pour les deux marques de luxe de l'importateur D'Ieteren. Alors que le marché automobile belge, dans son ensemble, a accusé un recul de 21,55 %, Bentley et Lamborghini ont enregistré une croissance quasiment insolente. La marque de prestige britannique a immatriculé 100 nouveaux véhicules en Belgique, soit 4,17 % de plus qu'en 2019. Plus spectaculaire encore est le résultat de la marque de voitures de sport italienne Lamborghini, qui est parvenue à progresser de plus de 21 % en 2020. L'équipe de David Favest, à la tête de Lamborghini Bruxelles et Bentley Bruxelles, peut donc se féliciter, d'autant que les perspectives 2021 restent prometteuses. Motivées, les deux entités vont jouer le jeu de la nouvelle façon de vivre un Salon. Il est question de "One2OneXperience", des rendez-vous virtuels et/ou présentiels entre le client et l'ambassadeur de la marque choisie. Deux formules sont proposées. L'approche "Store-Out One2One" fonctionne entièrement à distance avec des vidéos sur les différents modèles exposés dans le showroom réel. Ensuite, dans une approche plus physique, le "Store-In One2One" prévoit, en plus des vidéos, une réunion exclusive "Covid-Safe" avec place de parking réservée, créneau horaire, essai avec une voiture désinfectée et sac cadeau. Chez Bentley, quatre modèles seront présentés : le nouveau cabriolet Continental GTC Mulliner Amalfi, le Continental GT V8, la Flying Spur V8 et le Bentayga V8. Quatre modèles sont également exposés dans la salle d'exposition Lamborghini: Hurracan 2WR, Hurracan Roadster AWD, Urus et Aventador S Roadster.