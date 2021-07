L'ultime évolution du V12 atmospérique équipera la dernière version de l'Aventador. Baptisée Ultimae, elle sera produite à 350 unités en version coupé et 250 en version roadster.

Ce fabuleux moteur à 12 cylindres et 6,5 litres (le "Longitudinale Posteriore") délivre ici 780 ch, soit 40 de plus que dans l'Aventador S et 10 de plus que la version équipant l'Aventador SVJ. Cette 780-4 Ultimae célèbre aussi et surtout la fin de carrière de ce modèle apparu il y a dix ans et concentrant tout le savoir-faire de la marque. L'Aventador est le second modèle V12 de Lamborghini de l'ère Volkswagen. Avant elle, la Murcielago avait également connu une longue carrière de près de 10 ans. Avec un poids contenu à 1550 kg grâce à sa monocoque en fibre de carbone, l'Aventador Ultimae accélère de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes et atteint une vitesse maximale de 355 km/h. Tout aussi spectaculaire, son système de freinage CCB permet de passer de 100 km/h à l'arrêt en 30 m seulement. En attendantson remplacement par un moteur électrifié et/ou turbocompressé, cette mécanique d'une autre époque fera encore une fois le bonheur des heureux fortunés et collectionneur, car l'Ultimae sera, à n'en pas douter, un futur collector.

La version roadster renforce l'exclusivité de l'Aventador. © GF

Gris sur gris

Esthétiquement, la LP 780-4 Ultimae adopte des pare-chocs spécifiques pour optimiser l'efficacité aérodynamique et le refroidissement du moteur et du radiateur. Une nouvelle palette d'options pour l'extérieur et l'intérieur est créée pour les propriétaires des 350 coupés et 250 roadsters numérotés de l'Ultimae. Le coupé Aventador LP 780-4 Ultimae est lancé dans une configuration bicolore, gris sur gris, avec des lignes et des détails tels que le contour et les "dents" du splitter avant en Rosso Mimir rouge mat, la ligne d'accentuation se poursuivant le long de la voiture avec des accents assortis sur les ailettes arrière du diffuseur arrière en fibre de carbone apparente. Sur l'Aventador LP 780-4 Ultimae Roadster, le toit est également proposé en fibre de carbone visible. Le siège confort est emprunté à l'Aventador S, avec le nom "Ultimae" brodé dans le rembourrage du siège. Lamborghini ne communique pas sur le prix du bolide, pour le moment.

