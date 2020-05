Le petit SUV de Volvo se décline désormais en version hybride plug-in. Avec, donc, un mode électrique étendu pour arpenter la cité sans fumée et sans bruit. Il n'en perd pas son accent belge pour autant. Le XC40 est en effet produit chez nous, dans l'usine Volvo de Gand.

Le propulseur hybride associe un moteur à essence et un électrique, l'ensemble délivrant 262 ch. Le passage entre les modes électrique et thermique s'effectue avec une étonnante discrétion : le tricylindre à essence se réveille de manière pratiquement imperceptible. Par contre, la cavalerie passe uniquement par le train avant, qui avoue vite ses limites en sortie de virage. Ce XC40 est assez pataud en courbe ; les imminents BMW ...

Le propulseur hybride associe un moteur à essence et un électrique, l'ensemble délivrant 262 ch. Le passage entre les modes électrique et thermique s'effectue avec une étonnante discrétion : le tricylindre à essence se réveille de manière pratiquement imperceptible. Par contre, la cavalerie passe uniquement par le train avant, qui avoue vite ses limites en sortie de virage. Ce XC40 est assez pataud en courbe ; les imminents BMW X1/X2 hybrides et Range Rover Evoque hybride à quatre roues motrices devraient être plus dynamiques. Mais comme toujours chez Volvo, il fait bon vivre à bord : les sièges sont confortables et le mobilier est design et épuré, bien dans l'esprit scandinave. L'habitabilité arrière est très correcte, même si la place centrale est étroite et ferme, comme souvent dans les voitures compactes. Durant cet essai, nous avons pu parcourir 41 km avec un " plein " d'électricité sur un parcours mixte ville/route. Si vous ne dépassez pas cette distance entre deux charges, vous ne consommerez donc pas une goutte d'essence. Batterie vide, la voiture alterne entre les modes thermique et électrique, et la consommation moyenne oscille entre 8 et 10 l/100 km. Un appétit plutôt élevé. Cette version hybride est aussi plus chère que les modèles à essence ou diesel mais les indépendants et sociétés récupèreront ce surcoût grâce à une meilleure déductibilité fiscale (jusqu'à 100%). Cette XC40 T5 Recharge constitue donc une offre intéressante entre les versions thermiques classiques et la variante full électrique qui coûte encore 15.000 euros de plus ! Un bon compromis, en somme. Ce qui est assez logique pour une voiture " made in Belgium "... Par Olivier Maloteaux.