Polestar a développé sa propre application de streaming vidéo. idéale pour se divertir... à condition, toutefois, d'être à l'arrêt.

Pour l'instant, cette nouvelle application vidéo qui ravira les amateurs de nouvelles technologies fonctionne à bord de la Polestar 2 en version bêta afin que les clients en profitent sans attendre, mais qu'ils puissent aussi et surtout faire remonter leurs expériences et ressentis à la marque qui l'affinera. Polestar est notamment en discussion avec des fournisseurs de contenu afin d'ajouter des chaînes. A propos de contenu, il comprend des services d'informations, d'actualités et des émissions de télévision nationales lorsqu'elles sont disponibles, ainsi qu'un catalogue de films et documentaires sélectionnés par Polestar. Pour son lancement, l'application comprend notamment les contenues belges de GOPlay et de la RTBF. Tous les marchés européens reçoivent également des flux de BBC Ideas, Al Jazeera English et Tagesschau (Allemagne). D'autres flux spécifiques à d'autres marchés seront ajoutés au fil du temps.

A l'arrêt, mais...

Pour des règles de sécurité élémentaires, l'application vidéo Polestar peut être utilisée lorsque la voiture n'est pas en mouvement. Lorsque vous faites un pause dans l'attente d'un proche ou lors de la recharge des batteries de la Polestar. Toutefois, lors de la diffusion et de la sortie du stationnement, le son continue en arrière-plan, ce qui permet aux occupants de poursuivre l'écoute de la vidéo qu'ils étaient en train de suivre. Cela peut être apprécié pour des émissions et documentaires pour lesquels l'image n'est pas directement indispensable. Les données consommées par l'application sont incluses dans le volume de données de la voiture, ce qui signifie qu'il n'y a pas de frais supplémentaires pour les propriétaires.

