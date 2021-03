La quatrième génération de la Toyota Yaris a été désignée lundi voiture européenne de l'année, succédant à la Peugeot 208, lors d'une cérémonie retransmise en ligne.

La citadine hybride fabriquée à Valenciennes (Nord de la France) devance en finale la Fiat 500, la Cupra Formentor, la Volkswagen ID.3, la Skoda Octavia, le Land Rover Defender et la Citroën C4.

La première génération de la voiture japonaise avait déjà gagné l'élection en 2000, prisée pour son design, son habitacle modulable et son petit moteur.

La Yaris s'est vendue à 193.050 exemplaires en Europe en 2020 (3e et 4e générations confondues). Toyota en a produit plus de quatre millions sur le site d'Onnaing-Valenciennes depuis son ouverture en 2001.

La voiture de l'année 2021 a été choisie par un jury de 59 journalistes spécialisés issus de 22 pays européens. Ce prix est décerné chaque année depuis 1964.

La citadine hybride fabriquée à Valenciennes (Nord de la France) devance en finale la Fiat 500, la Cupra Formentor, la Volkswagen ID.3, la Skoda Octavia, le Land Rover Defender et la Citroën C4.La première génération de la voiture japonaise avait déjà gagné l'élection en 2000, prisée pour son design, son habitacle modulable et son petit moteur.La Yaris s'est vendue à 193.050 exemplaires en Europe en 2020 (3e et 4e générations confondues). Toyota en a produit plus de quatre millions sur le site d'Onnaing-Valenciennes depuis son ouverture en 2001.La voiture de l'année 2021 a été choisie par un jury de 59 journalistes spécialisés issus de 22 pays européens. Ce prix est décerné chaque année depuis 1964.