Il n'y a pas que l'hybride dans la vie ! Pas même chez Toyota... En témoigne cette Supra, avec laquelle le constructeur japonais veut continuer à faire briller une étincelle dans les yeux des amateurs de conduite sportive.

Mais c'est désormais BMW qui craque l'allumette... Pour amortir les coûts sur un segment en perte de vitesse, la nouvelle Supra a en effet été développée avec la firme allemande et partage ses dessous avec la dernière Z4 (bien que celle-ci soit un roadster). Sous le long capot, le moteur est aussi siglé BMW : il s'agit du 3 litres à six cylindres en ligne turbo de Munich, monté notamment dans la Z4 M40i. Un bloc puissant et mélodieux, qui po...