Entre le C-HR et l'incontournable RAV4, Toyota ajoute le Corolla Cross à sa gamme de SUV.

La famille Corolla s'enrichit donc de ce SUV de moyenne gamme (segment C) long de 4,46 m et 1,62 m pour 2,64 m d'empattement. Il promet espace, confort et polyvalencepour répondre aux besoins d'une jeune famille active. Le design fait plutôt dans la sobriété, sans excès d'agressivité ni d'espièglerie, avec un résultat assez réussi. La technologie embarquée est fournie et saute aux yeux par le biais du nouveau tableau de bord numérique (12,3'') plus un écran central de 10,5'' pour l'aspect infodivertissement. Pour la sécurité, le Corolla Cross embarque le package T-Mate qui combine une série d'assistants actifs et passifs à la conduite et à la sécurité. Il s'agit de la dernière évolution des assistants Toyota comprenant, notamment, le freinage automatique d'urgence en ville. La grande nouveauté sécuritaire concerne l'inédit airbag central qui, lors d'une collision ou d'un accident, surgit entre les deux occupants avant pour éviter à leur corps de s'entrechoquer (têtes).

null © GF

Nouveau moteur hybride

La Toyota Corolla Cross est le premier modèle Toyota au monde à bénéficier du nouveau moteur hybride de cinquième génération (traction ou transmission intégrale). Le nouveau système de batterie, qui intègre les dernières évolutions des batteries Li-ion, est plus puissant et 40 % plus léger qu'auparavant. La puissance du moteur a été améliorée. Le 2,0 litres thermique et le moteur hybride actionnant les roues avant génèrent 197 ch (0 à 100 km/h en 8,1 s). La variante AWD-i dispose d'un moteur électrique supplémentaire sur l'essieu arrière de 30,6 kW. Arrivée prévue fin de l'année 2022.

La famille Corolla s'enrichit donc de ce SUV de moyenne gamme (segment C) long de 4,46 m et 1,62 m pour 2,64 m d'empattement. Il promet espace, confort et polyvalencepour répondre aux besoins d'une jeune famille active. Le design fait plutôt dans la sobriété, sans excès d'agressivité ni d'espièglerie, avec un résultat assez réussi. La technologie embarquée est fournie et saute aux yeux par le biais du nouveau tableau de bord numérique (12,3'') plus un écran central de 10,5'' pour l'aspect infodivertissement. Pour la sécurité, le Corolla Cross embarque le package T-Mate qui combine une série d'assistants actifs et passifs à la conduite et à la sécurité. Il s'agit de la dernière évolution des assistants Toyota comprenant, notamment, le freinage automatique d'urgence en ville. La grande nouveauté sécuritaire concerne l'inédit airbag central qui, lors d'une collision ou d'un accident, surgit entre les deux occupants avant pour éviter à leur corps de s'entrechoquer (têtes). La Toyota Corolla Cross est le premier modèle Toyota au monde à bénéficier du nouveau moteur hybride de cinquième génération (traction ou transmission intégrale). Le nouveau système de batterie, qui intègre les dernières évolutions des batteries Li-ion, est plus puissant et 40 % plus léger qu'auparavant. La puissance du moteur a été améliorée. Le 2,0 litres thermique et le moteur hybride actionnant les roues avant génèrent 197 ch (0 à 100 km/h en 8,1 s). La variante AWD-i dispose d'un moteur électrique supplémentaire sur l'essieu arrière de 30,6 kW. Arrivée prévue fin de l'année 2022.