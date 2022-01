Parmi les véhicules électrifiés, catégorie qui regroupe les voitures 100% électriques, les hybrides et les hybrides rechargeables, la Toyota Corolla à motorisation hybride autorechargeable a été la voiture le plus vendue chez nous en 2021.

Pour la deuxième année consécutive, le nombre de voitures neuves immatriculées en Belgique est tombé à son niveau le plus bas des 20 dernières années. Malgré cette tendance à la baisse, Toyota a été le seul acteur du top 10 en progression sur le marché des particuliers, tant en volume (9.515 immatriculations, +7% vs. 2020) qu'en parts de marché (6,18%, +31% vs. 2020).

Toyota Belgique a également enregistré la plus forte croissance en volume sur le marché des particuliers en 2021. Cela se traduit par la sixième place du top 10 sur ce marché, soit une progression de pas moins de trois places. La marque japonaise doit ces bons résultats, entre autres, aux excellentes ventes de ses trois modèles phares: la Toyota Corolla, la Toyota Yaris et le Toyota C-HR.

Ces trois modèles Toyota figurent également dans le top 3 des véhicules hybrides auto-rechargeables (HEV) les plus immatriculés en 2021. Aujourd'hui, quelque 78 % des véhicules particuliers Toyota nouvellement immatriculés sont des modèles électrifiés.

