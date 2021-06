La Skoda Octavia Combi est nommée " Best Selling Break Of the Year " et remporte ce prix mis sur pied pour la première fois par Effective Media en collaboration avec la Febiac et avec le soutien d'UC Belgium.

Ce prix est attribué en fonction des résultats des immatriculations enregistrées à la DIV et traitées dans différentes catégories par la Febiac au cours de l'année 2020. Skoda emporte ce titre haut la main avec un volume de plus de 7.502 Skoda Octavia Combi immatriculées en Belgique au cours de l'année dernière.

Ce modèle phare du constructeur de Mlada Boleslav n'en est pas à son premier prix puisqu'en plus d'être le break le plus vendu en Belgique ces quatre dernières années, il a également été récemment élu "Voiture familiale VAB de l'année 2021" dans sa catégorie.En plus d'être une familiale élégante avec beaucoup d'espace et de confort, l'Octavia propose la plus grande variété de groupes motopropulseurs jamais offerte sur une Skoda.

Avec au total pas moins de 5 types de motorisations différentes : essence, diesel, gaz naturel (CNG), ainsi que deux solutions hybrides: l'hybride léger et l'hybride rechargeable. De quoi permettre à chacun et chacune de trouver son bonheur.

